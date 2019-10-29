Kas seğirmesi zaman zaman çoğumuzun yaşadığı durumlardan biridir. Seğirme (Miyokimi) kaslarda istemsiz şekilde ortaya çıkan, küçük amplitüdlü kasılmalara verilen isimdir. Tıbbi anlamda seğirmeden bahsedilebilmesi için kastaki seğirmenin dışarıdan da görünür olması veya elektromiyografi ile izlenebilir olması gerekir. Kas seğirmesi neden olur? Kas seğirmesi bir hastalık belirtisi midir?

Kas seğirmesi neden olur?

Seğirme kasların istemsiz olarak kasılması ile ortaya çıkmaktadır. Bu istemsiz kasılmayı tam olarak neyin ortaya çıkardığı bilinmese de, genel olarak kabul edilen görüş sinir iletimi bozulmuş olan kasın duyarlılığının artması sonucunda, sinirsel uyarım olmamasına karşın kasın kendiliğinden kasılması sonucu ortaya çıktığı yönündedir. Seğirme birçok nörolojik hastalıkta ortaya çıkabilirken, sağlıklı insanlarda izlenmesi de nadir değildir. Bu nörolojik hastalıklar arasında motor nöron hastalıkları, amiyotrofik lateral skleroz (ALS), Isaac sendromu, elektrolit bozuklukları, periferik sinir sistemi hastalıkları, polinöropatiler ve pleksopatiler sayılabilir. Özellikle motor nöron hastalarında ve radyoterapi almış kanser hastalarında bölgesel seğirmeler oldukça sıktır. Sağlıklı insanlarda genellikle stresle baş etme sorunu veya fazla miktarda kafein tüketimi olduğunda da seğirmeler olabilir.

Kas seğirmesine çoğu zaman için hafif bir hatalı vücut tepkisi diyebiliriz.

Kasın güçsüz olması

Kaygı bozukluğu ve stres

Aşırı kafein tüketimi

Aşırı su kaybı

Kas seğirmesi bir hastalık belirtisi midir?

Seğirmelerin bölgesel olması o bölgeye giden sinirin hasarlandığını veya işlevinin bozulduğunu düşündürebilir. Buna karşın, göz etrafındaki seğirmeler genellikle ciddi bir hastalık sonucunda oluşmamaktadır. Özellikle seğirmenin yanısıra, kas erimesi, güç kaybı gibi bulguların da eşlik etmesi nörolojik bir hastalık olduğunu düşündürmelidir.

Kas seğirmesine neden olabilecek etmenlere göre laboratuvar incelemeler istenir. İlk yapılması gereken kreatin fosfokinaz, elektrolitler, tiroid işlev testleri gibi rutin kan incelemeleridir. Bu değerlerin sonuçlarına ve hastaların muayene bulgularına göre gerekli görünen durumlarda sinir ileti incelemesi, elektromiyografi (EMG) veya MR incelemesi gibi ek incelemelere de ihtiyaç duyulabilir.