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Dünya Kardeş ülkede okulun çatısı çöktü! 17 ölü
Dünya

Kardeş ülkede okulun çatısı çöktü! 17 ölü

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Kardeş ülkede okulun çatısı çöktü! 17 ölü

Pakistan'ın kuzeybatısında bir okulun çatısının çökmesi sonucu bir öğretmen ve 16 çocuk hayatını kaybetti.

Pakistan'ın kuzeybatısında bir okulun çatısının çökmesi sonucu bir öğretmen ve 16 çocuk hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Peşaver kentinde bir okulun çatısının çöktüğü bildirildi.

AFP'nin haberine göre, olay sırasında okulda bulunan bir öğretmen ve 16 öğrenci yaşamını yitirdi.

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