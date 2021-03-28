Karbonat Erol kimdir? Karbonat Erol rolünü kim oynadı?

Karbonat Erol karekterini oynayan isim Ünal Gürel. Genelde sinirli rolleri canlandıran Ünal Gürel, kariyeri boyunca pek çok film projesine katkı vermişti. İşte, Karbonat Erol olarak da bilinen Ünal Gürel hakkında tüm ayrıntılar…

Ünal Gürel kimdir?

1935 yılında dünyaya gelen Ünal Gürel, sanat yaşamına tiyatro ile başladı. Tiyatronun yanı sıra, 1964 yılında kamera karşısına geçerek, sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yapmıştır. Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı komedi ağırlıklı filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol almıştır.

8 Nisan 2002 tarihinde kalp yetmezliği sonucu 67 yaşında vefat eden Gürel, Feriköy Mezarlığına defnedildi. Ayrıca Ünal Gürel izleyiciler tarafından “Karamürselli Deli Hamdi”, “Karbonat Erol” ve Sakar Şakir filmindeki “Gardırop Fuat” rolleri ile bilinmektedir.

Ünal Gürel hangi filmlerde oynadı?

Bizim Ev – 1995

Gülşen Abi – 1994

Komşular – 1993

Süper Baba – 1993

Mahallenin Muhtarları – 1992

Bomba – 1987

Tarzan Rıfkı – 1986

Katma Değer Şaban – 1985

Sevdalandım – 1984

Atla Gel Şaban , 1984

İmparator – 1984

Çelik Pençe – 1983

Küçük Ağa – 1983

Tokatçı – 1983

Yedi Bela Hüsnü – 1982

Zaman Mekan Makinesi – 1981

İnsanlık Uğruna – 1981

Boynu Bükük – 1980

Yorgun Savaşçı – 1979

Isı – 1979

Tatlı Çarşamba – 1979

Dokunmayın Şabanıma – 1979

Bir Ceza Avukatının Anıları: Isı – 1979

Minik Serçe – 1978

Avanak Apti – 1978

Sakar Şakir – 1977

Hınç – 1976

Üç Kağıtçılar – 1975

Hanzo – 1975

Anasının Kızı – 1975

Yalancı Yarim – 1973

Yarın Ağlayacağım – 1971

Tamam Mı Canım – 1971

Kuduz Recep (Aslan Arkadaşım) – 1967

Gecelerin Kralı – 1967

O Kadın – 1966

Kolsuz Kahraman – 1966

Meydan Köpeği – 1966

Şeker Hafiye – 1965

Silahların Sesi – 1965

Elveda Sevgilim – 1965

Ekmekçi Kadın – 1965

Cilalı İbo Kadın Avcısı – 1964

Acemi Çapkın – 1964

Anadolu Çocuğu – 1964

Affetmeyen Kadın – 1964

Namus Uğruna – 1960