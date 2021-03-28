Karbonat Erol kimdir? Karbonat Erol rolünü kim oynadı?
Kemal Sunal, Şevket Altuğ ve Ali Şen’in oynadığı 1983 yapımı Yeşilçam’ın en sevilen filmlerinde yer alan ‘Karbonat Erol’ karakterinin kim olduğu ve gerçek hayattaki adı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Karbonat Erol , Twitter’da gündem olmasından sonra Karbonat Erol kimdir? sorusu sorulmaya başlandı. Pek Karbonat Erol kimdir? Karbonat Erol’u kim oynadı? İşte Karbonat Erol karekterini oynayan Ünal Gürel'in hayatı.
Karbonat Erol karekterini oynayan isim Ünal Gürel. Genelde sinirli rolleri canlandıran Ünal Gürel, kariyeri boyunca pek çok film projesine katkı vermişti. İşte, Karbonat Erol olarak da bilinen Ünal Gürel hakkında tüm ayrıntılar…
Ünal Gürel kimdir?
1935 yılında dünyaya gelen Ünal Gürel, sanat yaşamına tiyatro ile başladı. Tiyatronun yanı sıra, 1964 yılında kamera karşısına geçerek, sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yapmıştır. Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı komedi ağırlıklı filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol almıştır.
8 Nisan 2002 tarihinde kalp yetmezliği sonucu 67 yaşında vefat eden Gürel, Feriköy Mezarlığına defnedildi. Ayrıca Ünal Gürel izleyiciler tarafından “Karamürselli Deli Hamdi”, “Karbonat Erol” ve Sakar Şakir filmindeki “Gardırop Fuat” rolleri ile bilinmektedir.
Ünal Gürel hangi filmlerde oynadı?
Bizim Ev – 1995
Gülşen Abi – 1994
Komşular – 1993
Süper Baba – 1993
Mahallenin Muhtarları – 1992
Bomba – 1987
Tarzan Rıfkı – 1986
Katma Değer Şaban – 1985
Sevdalandım – 1984
Atla Gel Şaban , 1984
İmparator – 1984
Çelik Pençe – 1983
Küçük Ağa – 1983
Tokatçı – 1983
Yedi Bela Hüsnü – 1982
Zaman Mekan Makinesi – 1981
İnsanlık Uğruna – 1981
Boynu Bükük – 1980
Yorgun Savaşçı – 1979
Isı – 1979
Tatlı Çarşamba – 1979
Dokunmayın Şabanıma – 1979
Bir Ceza Avukatının Anıları: Isı – 1979
Minik Serçe – 1978
Avanak Apti – 1978
Sakar Şakir – 1977
Hınç – 1976
Üç Kağıtçılar – 1975
Hanzo – 1975
Anasının Kızı – 1975
Yalancı Yarim – 1973
Yarın Ağlayacağım – 1971
Tamam Mı Canım – 1971
Kuduz Recep (Aslan Arkadaşım) – 1967
Gecelerin Kralı – 1967
O Kadın – 1966
Kolsuz Kahraman – 1966
Meydan Köpeği – 1966
Şeker Hafiye – 1965
Silahların Sesi – 1965
Elveda Sevgilim – 1965
Ekmekçi Kadın – 1965
Cilalı İbo Kadın Avcısı – 1964
Acemi Çapkın – 1964
Anadolu Çocuğu – 1964
Affetmeyen Kadın – 1964
Namus Uğruna – 1960