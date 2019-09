Karamollaoğlu "Maymuncuk" demişti... Akşener'den sert cevap!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, bir röportajda kullandığı "Anahtar partiyiz" söylemine, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan, "Anahtar var, maymuncuk var" diye karşılık gelmişti. Karamollaoğlu'nun bu söylemini cevaplayan Akşener, "Maymuncuk sadece kapıları açar. Biz anahtarız, hem açar hem kilitleriz." dedi.

İYİ Parti, Gaziler Haftası nedeniyle şehit ve gazi yakınlarına tur gezintisi düzenledi. Gazi ve şehit yakınlarıyla akşam yemeğinde bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, program sonunda basının sorularını cevapladı.

"Hem açar hem kilitleriz"

Kadın gazetecilerin, "Neden tüm tartışmalar İYİ Parti üzerinden yürütülüyor" sorusuna "İYİ Parti anahtar partidir" diye cevap verdiğini hatırlatan Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Anahtar var, maymuncuk var" söylemine ise şöyle cevap verdi: "Karamollaoğlu'nun söyleminin bir dil sürçmesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü maymuncuk sadece kapıları açar. Biz anahtarız, hem açar hem kilitleriz." dedi.

İkili arasındaki tartışma

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, verdiği bir röportajda kendisine sorulan "AK Parti ile temasa sıcak bakar mısınız?" sorusuna, "Anahtarız biz. 2023 seçimlerinde yani 2023 diye bildiğimiz için söylüyorum, Sayın Erdoğan'ın seçilmesi imkansız. Kendisinin de bunu gördüğünü biliyorum. Yetmiyor oyları. Biz anahtarız, dolayısıyla çekiştirilmekten doğal hiç birşey olmaz. Dolayısıyla oyun kurucuyuz. O nedenle çekiştiriliyoruz. Gerçekten güçlü bir anahtar konumundayız." demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Anahtar partiyiz" çıkışını yorumlayan Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu da, "Anahtarı tarif etmek zorlaşıyor, bir anahtar var bir de maymuncuk var, her kapıyı açan. Hangisi hangisidir onu bilemem. Ama parti liderleri kendilerinin pozisyonunun çok önemli olduğunu ifade edebilir. Herkes çünkü bu ifadeyi kullanabilir. Mühim olanı kritik zamanlarda ortaya konan tavırdır. Anahtarlık, bir bakıma kapı açmak, kapı açmak da, bir bakıma farklı manaya alınmalı. Yani kucaklayıcı, birleştirici, anahtarla kapı açarken zorlukların nasıl üstesinden gelinir manası da var. Bu mefhumun üzerinde durulması icap eder diye düşünüyorum ben. Kapıyı açmaktan çok belki kapıyı açık tutmak veya kapı açmanın ifade ettiği manalar. Ama ben Sayın Akşener'in parti genel başkanı olarak partisinin önemini vurgulamasını garipsemiyorum. Cumhurbaşkanının da kendisinin ısrarla olmasını arzu ettiği bir sistemi benimsemesini de övmesini de garipsemiyorum. Herkes gibi biz de 'kilit partiyiz' deriz bunun ne manaya geldiğini zaman gösterir. Bizim üzerinde durduğumuz konu kendimizi övmek meselesi değil. Ülkemizin içinde bulunduğu problemlerdir. Her konuda da bu problemin nasıl çözüleceğine dair hedeflerimiz politikalarımız var" ifadelerini kullanmıştı.