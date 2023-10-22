Kanser ve kalp hastaları, unutkanlık yaşayanlar bunu avuç avuç yiyor!

Kırklareli’nde ceviz bahçelerindeki hasat çalışmaları devam ediyor.

Ekonomik anlamda oldukça önemli bir yere sahip olan ceviz, kadın çalışanlar tarafından bin bir emekle toplanıyor.

Ceviz, besin değeri yüksek bir kuruyemiştir. Protein, lif, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller bakımından zengindir. Ceviz, özellikle omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığı, beyin sağlığı ve genel sağlığı için önemlidir.