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Sağlık Kanser ve kalp hastaları, unutkanlık yaşayanlar bunu avuç avuç yiyor!
Sağlık

Kanser ve kalp hastaları, unutkanlık yaşayanlar bunu avuç avuç yiyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-22 00:58:00 -
Kanser ve kalp hastaları, unutkanlık yaşayanlar bunu avuç avuç yiyor!

Kırklareli’nde ceviz hasatı devam ediyor. Ekonomik anlamda oldukça önemli bir yere sahip olan, aynı zamanda birçok derde deva olan ceviz, kadın çalışanlar tarafından bin bir emekle toplanıyor.

Kırklareli’nde ceviz bahçelerindeki hasat çalışmaları devam ediyor.

Ekonomik anlamda oldukça önemli bir yere sahip olan ceviz, kadın çalışanlar tarafından bin bir emekle toplanıyor.

 

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