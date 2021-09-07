Kahve telvesini içenler dikkat! Herkes yararlı sanıyor ama öyle değil

Türk kahvesi, kahvenin çok ince çekilmesi ile yapılan ve kahve çekirdeklerinden oluşan kahve türüdür. Kahve çekirdeklerinin kaynar su ile demlenmesi sayesinde yapılır. Demleme esnasında elde edilen kahvenin posası da kahve telvesi olarak eklenir. Yani kahve telvesi ayrıca süzülmez. Türk kahvesi ilk olarak Osmanlı döneminde yapılmaya başlanmıştır. O dönemde ülke sınırları içerisine Yemen ve civarı dahil olduğu için Türk kahvesi olarak yaygınlaşmıştır. Fakat menşei Türkiye’ye ait değildir. Genellikle Arap kültürünün bir parçasıdır.

Türk kahvesinin zararları neler?

Uzmanların pek çoğu Türk kahvesinin aşırı tüketimi halinde bazı sağlık sorunların ortaya çıktığını belirtiyor. Bu sebepten dolayı çeşitli hastalıklar yaşayan kişilerin mutlaka doktorlara danışarak kahve içmeleri önerilmektedir. Türk kahvesinin çok fazla tüketilmesi halinde şu gibi zararlar yaşanabilir;

- Türk kahvesi kalp ritmini olumsuz şekilde etkileyerek, kalp çarpıntılara neden olabilir.

- Mide asitlerini artırarak, ülser gibi hastalıkları artırabilir.

- Migreni tetikler ve baş ağrılarına neden olabilir.

- Tansiyonu yükseltir.

- Aşırı tüketilen kahve vücutta vitamin ve mineral kaybının yaşanmasına neden olur.

- Özellikle hamile kadınlar için önerilmez. Çünkü kafein bebeğe olumsuz etki yapar.

Kahve telvesinin zararları

Kahve telvesi, kafeinin en fazla bulunduğu yerdir. Bu nedenle çok sık kahve telvesi yemek mide hastalıklarından, uykusuzluğa kadar pek çok sağlık sorununa neden olabilir. Ayrıca kahve telvesi, kalp çarpıntılarının da artmasına neden olur.

Bu sebeple, kahve içildikten sonra telvenin bırakılması gerekir. Bazı kişiler kahve telvesinin vücuda yararlı olduğunu savunmaktadır. Bu durum sadece telvenin belirli aralıklarla tüketilmesi halinde geçerlidir. Aksi halde her gün kahve telvesi yemek vücuttaki mineralin azaltılmasına sebebiyet verir.