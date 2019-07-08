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Kahramanmaraş’ın Alpleri: ‘Başkonuş Yaylası’

Kahramanmaraş’ın saklı cenneti konumunda yer alan ve endemik bitki türü bakımından önemli bir komuna sahip Başkonuş Yaylası, yaz mevsiminin gelmesiyle haftada ortalama 7 bin kişiyi ağırlıyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:34
Kahramanmaraş’ın Alpleri: ‘Başkonuş Yaylası’

Kahramanmaraş’ın saklı cenneti konumunda yer alan ve endemik bitki türü bakımından önemli bir komuna sahip Başkonuş Yaylası, yaz mevsiminin gelmesiyle haftada ortalama 7 bin kişiyi ağırlıyor.


Kahramanmaraş kent merkezine 50 kilometre mesafede yer alan Başkonuş Yaylası, orman yapısı ve endemik bitki türü bakımından önemli bir konumda bulunuyor. Bölgenin oksijen kaynağını büyük oranda karşılayan yayla, yaz mevsiminde misafirlerini ağırlıyor. 4 mevsim turistlerin ilgisini çeken yayla, turistler tarafından en çok Alplere benzetiliyor.


Temiz hava ve yeşilin iç içe barındığı Başkonuş Yaylasına haftada ortalama 7 bin ziyaretçi gelirken, bu misafirler için piknik alanı, at biniciliği, doğaya yürüyüşü gibi etkinlikler de düşünülmüş. Bungalov evler sayesinde konaklama imkanı bulunan yaylaya özellikle Adana, Mersin ve Hatay illerinden gelen turistler ilgi gösteriyor.


Yaylanın yılın 12 ayında insanlar tarafından rağbet gördüğünü söyleyen Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, yaylanın ziyaretçilerinin yüzde 90’ının şehir dışından geldiğini söyledi. Yaylaya gelen insanların yüzlerce geyik görme imkanı olduğunu söyleyen Erdoğanyılmaz, “Başkonuş Yaylası Kayseri yolu Andırın ilçesine doğru giderken 50. kilometrede yer alıyor. Erdoğanyılmaz ailesi olarak biz bu yaylayı işletiyoruz. Katıldığımız bütün fuarlarda Başkonuş Yaylasını insanların önüne koyarak kentimizi tanıtıyoruz. Yayla, yılın 12 ayı çok fazla talep görmekte ama yaz mevsiminde daha fazla rağbet görmektedir. Başkonuş Yaylasına gelen misafirlerimizden yüzden 90’ı şehir dışından geliyor. Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Hatay illerinden misafirlerimiz geliyor. Aileler için etkinliklerimiz mevcut. Çocuklar için burada at biniciliği, atv ile gezinti ve trekking etkinlikleri vardır. Endemik bitki çeşitliliği bakımından İngiltere ve Hollanda’nın toplamının bir buçuğunu barındırmaktadır. Trekking yapan misafirler ala geyikleri izleme fırsatı buluyor. Özellikle burada kır lokantasının yanı sıra konaklamak isteyenler için 15 adet bungalov evimiz bulunuyor” diye konuştu.



‘Kahramanmaraş’ın Alpleri’


Kahramanmaraş’ta hava sıcaklığının yüksek olduğu zamanlarda yaylanın ortalama 22 derecelerde seyrettiğini söyleyen Erdoğanyılmaz, Akdeniz’in saklı cennetinin Kahramanmaraş olduğunu söyledi. Farklı illerden gelen insanların yaylayı Alplere benzettiğini vurgulayan Erdoğanyılmaz, “Burada her hafta 7 ila 8 bin misafir ağırlıyoruz. Bu kapsamda konaklamalarda maksimum 74 kişi için konaklama imkanı buluyor. Yeni hizmete giren konaklamalarımız ile birlikte üst düzey standartlarda kavuşacak. Yeni anlaşmalar yaptık ve Dubai ve Katar’dan da misafirlerimizi ağırlayacağız. Kahramanmaraş ile Başkonuş Yaylaları arasında yaz mevsiminde kimi zaman 20 derecelik bir fark olabiliyor. Yani kentimiz 48 derecelerdeyken, Başkonuş Yaylası 22-23 derecelerde seyredebiliyor. Zaten gelen misafirlerimizin birçoğu sıcak havadan kaçmak için burayı tercih ediyor. Bizim de ailecek bir sloganımız var; ‘Kahramanmaraş Akdeniz’in saklı cenneti, Başkonuş da bu cennetin baş köşesidir’ diyoruz. Bu nedenle şehir dışından gelenlerin birçoğu, ‘burası Alplere çok benziyor’ diyorlar. Ayrıca burada aileler ve misafirlerimiz için güvenlik en üst düzeyde tutuluyor” ifadelerini kullandı.


Ahmet Kurşuncu isimli bir vatandaş ise, “Biz Kahramanmaraş’tan geliyoruz. Fırsat buldukça geliyoruz ve gayet güzel ve eğlenceli. Şehirler beton yığını olduğu için böyle yerler bizim için çok güzel fırsat oluyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:34
  1. doğa

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