Kadir Gecesi neler yapılmalı? Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklı bilgilere göre, Peygamber efendimiz (s.a.v) daha önceki ümmetlerden bin sene cihad eden insanları düşünüp, benim ümmetimin ömrü kısadır, az ibadet ederler diye üzülünce, Allahü teâlâ, (Kadir gecesi senin ve ümmetinindir) buyurup Habibinin kalbini ferahlandırdı. Kadir gecesi islama göre en hayırlı gecelerden biridir.

Kadir gecesi ne zaman?

Kadir Gecesi bu sene (2021) 8 Mayıs Cumartesi gecesini 9 Mayıs Pazar'a bağlayan gece idrak edilecek.

Kadir Gecesi neler yapılmalı?

Bu geceyi özel kılan rahmet yüklü Kur’an’ın insanlığa hayat vermeye, yani nazil olmaya başladığı gece olmasıdır.

Bu özel zaman hakkında Allah Tealâ şöyle buyurmaktadır: “(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile bâtılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır.” (Bakara, 2/185) Kadir gecesi Ramazan ayını Kur’an ayı kılan bir zaman dilimidir.

Rabbimiz, Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğunu söylererek (Kadir, 97/1-3) onun değerine dikkat çekmektedir. Bu gecenin kesin olarak Ramazan’ın hangi gününe denk geldiği bilinmemekle beraber Sevgili Peygamberimiz onu son on günde aramamızı tavsiye etmiştir.

Bu yüzden o (s.a.s.) Ramazan’ın son on gününde, başka hiçbir zaman olmadığı kadar, ibadet ve kulluk için çaba gösterirdi. (Tirmizî, Savm, 73) Öyleyse bu gecenin faziletinden faydalanmak Efendimizin bu sünnetini ihya etmekle mümkün olacaktır. “O gece nasıl dua edelim?” diye soran Hz. Âişe’ye, “Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet” duasını öğretmişti. (Tirmizî, Deavât, 84)

Bu mübarek gecede çokça nafile namaz kılınmalı ve Kur'an-ı kerim okuyarak anlamı üzerine tefekkür edilmelidir. Hayat rehberi Kur'an-ı kerimin tavsiye ettiği kaideleri hayatımıza tatbik etmeye gayret etmeli yapılan hatalardan dolayı tevbe etmeli ve bir daha o hataları işlememek üzere karar verilmelidir.

Kadir gecesi tam anlamıyla bir insanın ömründe ele geçireceği en büyük fırsat iklimidir. Bu geceye erişen kişi sanki bir sonraki Kadir gecesine erişemeyecekmiş gibi düşünmeli, üzerinde bulunan kul haklarına pişman olmalı ve hakları sahiplerine geri vermelidir. Diğer yandan yine bu gecenin feyzinden istifade etmek isteyenler şayet çevresindekilerinin kalbini kırmışsa bu mübarek geceyi vesile kılarak onların gönlünü almalı ve helallik dilemedirler.

Bu gece arınmış bir gönülle eller semaya açılmalı hayatın muhasebesi yapılmalı ve geri kalan ömrünü Allah'ın rızasına uygun yaşamaya niyet edilmelidir.