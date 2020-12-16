Kabin bagajı kaç kilo?
Kabin bagajı yasak mı? | Uçakla seyahat edenler valizlerinin yanı sıra yanlarına kabin bagajı da alabiliyor. Peki, kabin bagajı kaç kiloyu aşmamalı? | Uçağa bebek arabası alınıyor mu? | Kabin bagajı yasak mı? | Kabin bagajı ücretli mi?
Kabin bagajı kaç kiloyu geçmemeli? Uçakla yolculuk yapacak olanlar yanlarında kabin bajı alıp alamayacaklarını, kaç kiloluk el bağayı alabileceklerini araştırıyor. Peki, el bagajı kaç kiloyu geçmemeli?
Kabin bagajı kaç kilo?
Yolcuların kabin bagajı hakları bulunmakta. Ancak koronavirüs salgını sebebiyle bazı firmalar kabin bagajı kabul etmiyor. Kabin bagajları maksimum 8 kilo ağırlığında olmalıdır. Ayrıca alınan paketlere göre yolcuların belirli bir limitte bagaj hakları bulunuyor. Firmalar bagaj aşımında yolculardan ek ücret talep ediyor. Söz konusu rakam ise firmadan firmaya değişiyor.