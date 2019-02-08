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Kaan Kigen Özbilen kimdir nereli ve kaç yaşında? Kaan Kigen Özbilen RAK Yarı Maratonu

Kaan Kigen Özbilen, RAK Yarı Maratonu'nda bir saatin altında finiş gören ilk milli atlet olmasından sonra Kaan Kigen Özbilen kimdir nereli ve kaç yaşında olduğu mera ediliyor. İşte Kaan Kigen Özbilen RAK Yarı Maratonu...

08 Şubat 2019 Cuma 14:52
Kaan Kigen Özbilen kimdir nereli ve kaç yaşında? Kaan Kigen Özbilen RAK Yarı Maratonu

Kaan KigenÖzbilen, RAK Yarı Maratonu'nda bir saatin altında finiş gören ilk milli atlet olmasından sonra Kaan Kigen Özbilen kimdir nereli ve kaç yaşında olduğu mera ediliyor. İşte Kaan Kigen Özbilen RAK Yarı Maratonu.

Milli atlet Kaan Kigen Özbilen, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılan Resül Hayme (RAK) Yarı Maratonu'nda bir saatin altında finiş gören ilk milli atlet unvanıyla Türkiye rekoru kırdı. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki Kaan Kigen Özbilen, RAK Yarı Maratonu'nda 59.48'lik derece yaparak 1.00.08 ile kendisine ait yarı maraton Türkiye rekorunu 20 saniye aşağıya çekti ve tarihte "1 saatin altını koşan ilk milli atlet" unvanını elde etti.

Kaan KigenÖzbilen kimdir?

Kaan Kigen Özbilen, Ekim 2018'de Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Mehmet Terzi'nin 31 yıllık maraton Türkiye rekorunu kırmıştı. 15 Ocak 1986 yılında doğan Kaan Kigen Özbilen, Kenya asıllı Türk atlet. Uzun mesafe ve maraton koşmaktadır. Enka Spor Kulübü sporcusudur. Özbilen, Amsterdam'daki 2016 Avrupa Şampiyonası'nda 1:02:27'lik yarı maraton performansıyla gümüş madalya kazandı.

 

 

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 14:52
  1. Kaan KigenÖzbilen kimdir?
  2. Kaan Kigen Özbilen RAK Yarı Maratonu

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