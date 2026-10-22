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Gündem İzmir'de polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti
Gündem

İzmir'de polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti

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İzmir'de polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti

İzmir'in Menemen ilçesinde bir polis memuru, kavga ettiği avukat nişanlısını tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla hayatına son verdi.

Dehşet olay, Menemen ilçesi Tülbentli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan Özge Penbegül ile nişanlısı Aykut Erol arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aykut Erol, yanındaki tabancayla Özge Penbegül'e ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özge Penbegül'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Aykut Erol ise kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hakkari'de görevli polis memuru olduğu belirtilen Aykut Erol ile avukat Özge Penbegül'un cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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