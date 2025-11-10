İstemezükçü kafa Togg’a da taktı

YENİAKİT HABER MERKEZİ

Zonguldak ve Eyüpsultan Belediyelerini idare eden bu zihniyetin temsilcileri, Togg marka milli otomobilleri çürümeye terk ettiler. 31 Mart mahalli seçimlerinde AK Parti’den CHP’ye geçen bu belediyelerde başkanlar, kendilerine tahsis edilen T10X model otomobilleri trafiğe çıkarmayarak hazımsızlıklarını ortaya koydular.

BELEDİYELER ÇÜRÜMEYE TERK ETTİ

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem’in Toggg’un kontağını niçin kapattırdığı soru işareti olarak kaldı. Belediye, suskunluğa büründü. Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de Togg yerine Skoda Superb makam otomobilini kullanmayı tercih ettiği malumatı edinildi. Togg’un garajda yatırılma nedeni sorulmasına rağmen sessiz kalınması manidar bulundu. Kahramankazan Belediyesi’ni AK Parti’den alan CHP’li Selim Çırpanoğlu’nun T10X değil de Audi A6’ya binmesi de ortada büyük bir sindirim sorunu olduğuna işaret etti. Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Beykoz’da Togg’ların sünnet yahut düğün organizasyonları için tahsis edilmesi tiynetlerini ortaya koydu. Türkiye’nin otomobillerini hurdaya dönüştürmeye girişen belediyelere kızgın olan toplumdan “CHP’nin yerli ve milli tüm projeleri, ürünleri sabote etmede mahir” sesi yükseldi. Akademisyenler ve yazarlar, AK Parti döneminde alınan Togg’ların otoparklarda tutulmasının büyük skandal olduğunu belirttiler. Zonguldak ve Eyüpsultan Belediyelerini yönetenlerin atalarının hatalarını tekrarladıklarını ifade ettiler. “CHP’li başkanlar, yerli ve milli yatırımları engelleyerek ya da baltalayarak bir yere varamayacaklarını anlamalılar” cümlesini kullandılar. Akit’e konuşan Yalova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yahya Özdemir, şunları söyledi: “CHP’li belediyelerin Togg’ları kullanmamaları şaşırtıcı değil. Çünkü anılan belediyeleri bize hatırlatan çok emsal var. İşte Nuri Demirağ’ı, Vecihi Hürkuş’u ve Devrim hikâyesini önleyen zihniyet ortada. Vahim olan bu zihniyetin hortlaması. Görüyoruz ki CHP’lilerde yerli ve milli olana tahammül edememe hastalığı devam ediyor. Zonguldak ve Eyüpsultan Belediyelerinde AK Parti döneminde alınan, başkanlara tahsis edilen Togg’ları kullanmamanın başka bir açıklaması var mı? Bu hazımsızlık değil de nedir, Allah aşkına? Yazık ki CHP’de Türkiye’nin sesini duyurmaması, yerli ve milli ürünleriyle yankı uyandırmaması için çırpınışlar olduğunu görüyoruz. İşte Togg’la ilgili yürütülen kampanyalar hatırımızda. Yani ‘Togg marka otomobiller Türkiye’de üretilmiyor’, Fabrikada imalat yapılmıyor’ iddialarını ortaya atanlar oldu. Savunma alanında da dev projelerimizi karalamak için yapılanlar belleğimizde. Altay tankını lekeleyenler mi olmadı? Bunların gelinen aşamada yerli otomobillerimizi çürümeye terk etmeye yönelmeleri hiç de garip değildir.

İt ürür, kervan yürür!

“Ancak ‘İt ürür, kervan yürür’ misali Türkiye otomotiv ve savunma alanında büyük hamlelerde bulunuyor. Bu hamleler devam edecek ve inşallah ülkemiz ilk 4’e girecek. İnanın, şu anda yerli imkânlarla araba üretmemiz çok önemli. Ülkede otomobil çıkarılması, imalat ve ihracat ağımızın güçlenmesi hayati. Tablo böyle olup CHP zihniyetinin lekelemelerine, yalanlarına aldırış edilmemeli ve kalkınmayı ivmelendirecek faaliyetlere odaklanılmalı. Bunların hazımsızlıktan kurtulamadığı çok açık. Demirağ’ı, Hürkuş’u, Devrim öyküsünü durdurmak için kırk takla atan zihniyetin Togg’u garaja çekmesini ya da amaç dışı kullanmasını yadırgamamalı. Çünkü CHP’nin kafası aradan geçen bir asra rağmen aynı. O kafada yerli ve milli olana alerji var, o kafa da ülkede araba ya da uçak üretilmesinden hazzetmeme hâli var. Ne yazık ki CHP, atalarından kalma ruh hâlinden kurtulamıyor.”