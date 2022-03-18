İstanbul'da kurye ve motor yasağı var mı? Kurye yasağı saat kaçta başlayacak?

Moto kurye yasağı saat kaçta başlayacak? Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava etkisini artırırken, 8 il turuncu kodlu, 26 il sarı kodlu uyarı yayınlandı. İstanbul’da sabahtan başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Peki motokuryelere yasak var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde de etkili olmaya devam ediyor. Pendik ve çevre ilçelerde de aralıklı olarak etkili olan kar yağışı sonrası sokaklar, araç ve evlerin çatıları beyaza büründü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belirlenen saatlerden sonra motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Moto Kurye yasağı saat kaçta başlayacak?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullular; beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar, bugün saat 17.30’dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecek" dedi.