İstanbul'da yaşayanlar aman dikkat! Valilikten şiddetli yağış uyarısı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Valiliğinden yapılan uyarıda "İstanbul'da bugün akşam saatlerinden sonra yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı, cumartesi günü öğle saatlerinden sonra özellikle Anadolu Yakası'nda etkisini artırarak yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.
İstanbul Valiliği, kentte yarın özellikle Anadolu Yakası'nda beklenen şiddetli yağışa karşı vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da bugün akşam saatlerinden sonra yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.
Paylaşımda, yağışların yarın öğle saatlerinden sonra özellikle Anadolu Yakası'nın Beykoz, Şile, Ümraniye, Pendik, Tuzla, Sancaktepe, Çekmeköy ve Sultanbeyli ilçelerinde etkisini artırarak yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Paylaşımda, "Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.
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