Ispanak yemeğini tekrar ısıtanlar dikkat! İşte ortaya çıkan madde
Ispanak, doğru şekilde toplanıp doğru temizlenmediği takdirde, yahut yeniden ısıtma durumunda bazı tatsızlıklara neden olabiliyor. Peki ıspanak zehirlenmesi nedir? İşte ıspanak zehirlenmesinin belirtileri...
Ispanak zehirlenmesi, ıspanak ve ıspanak benzeri bitkilerin yanlışlıkla bir arada olması ve kullanılması veyahut ıspanağın raf ömrünü uzatmak adına bolca kimyasal madde kullanılması neticesinde ortaya çıkan bir çeşit gıda zehirlenmesidir.
Ispanak zehirlenmesi, çoğunlukla ıspanağa bağlı değil, kimyasal maddelere veya ıspanağın içine karışmış diğer yabani bitkilere bağlı olarak oluşur.
Bunun beraberinde ıspanakla hazırlanan yemeklerin tekrar ısıtılması sonucu da bazı zehirlenme belirtileri görülebilir. Bu çeşit bir ıspanak zehirlenmesinin nedeni ise ıspanağın bir kez pişirildikten sonra yeniden ısıtılması sonucu ortaya nitrit isimli bir madde çıkmasıdır. Bir başka deyişle, halihazırda içinde nitrat bulunan ıspanağın içindeki bu madde ısıtıldığında nitrite dönüşüyor ve nitrit zehirlenmesine neden olabiliyor. Bu durumdan kaçınmak için de ıspanak ile yaptığınız yemekleri mümkün olduğunca tek seferde yiyip bitirebileceğiniz porsiyonlarda yapmanız büyük önem taşıyor.
Ispanak zehirlenmesinin belirtileri
Yakın bir zaman önce ıspanak yediyseniz ve aşağıdaki belirtilerden birkaçı ya da hepsi sizde de varsa hiç vakit kaybetmeden doktorunuza danışmanızda fayda var. İşte ıspanak zehirlenmesinin belirtileri:
Karın ağrıları
Mide krampları
Mide bulantısı
Kusma
İshal
Gaz
Şişkinlik hissi
Ateş
Halsizlik, yorgunluk
Kas güçsüzlüğü
Bulanık görme
Baş ağrısı
Soğuk terleme
Nefes almada zorluk, nefes darlığı
Kulak çınlaması
Bilinç kaybı
(Yemek)