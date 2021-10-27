Ispanak yemeğini tekrar ısıtanlar dikkat! İşte ortaya çıkan madde

Ispanak zehirlenmesi, ıspanak ve ıspanak benzeri bitkilerin yanlışlıkla bir arada olması ve kullanılması veyahut ıspanağın raf ömrünü uzatmak adına bolca kimyasal madde kullanılması neticesinde ortaya çıkan bir çeşit gıda zehirlenmesidir.

Ispanak zehirlenmesi, çoğunlukla ıspanağa bağlı değil, kimyasal maddelere veya ıspanağın içine karışmış diğer yabani bitkilere bağlı olarak oluşur.

Bunun beraberinde ıspanakla hazırlanan yemeklerin tekrar ısıtılması sonucu da bazı zehirlenme belirtileri görülebilir. Bu çeşit bir ıspanak zehirlenmesinin nedeni ise ıspanağın bir kez pişirildikten sonra yeniden ısıtılması sonucu ortaya nitrit isimli bir madde çıkmasıdır. Bir başka deyişle, halihazırda içinde nitrat bulunan ıspanağın içindeki bu madde ısıtıldığında nitrite dönüşüyor ve nitrit zehirlenmesine neden olabiliyor. Bu durumdan kaçınmak için de ıspanak ile yaptığınız yemekleri mümkün olduğunca tek seferde yiyip bitirebileceğiniz porsiyonlarda yapmanız büyük önem taşıyor.

Ispanak zehirlenmesinin belirtileri

Yakın bir zaman önce ıspanak yediyseniz ve aşağıdaki belirtilerden birkaçı ya da hepsi sizde de varsa hiç vakit kaybetmeden doktorunuza danışmanızda fayda var. İşte ıspanak zehirlenmesinin belirtileri:

Karın ağrıları

Mide krampları

Mide bulantısı

Kusma

İshal

Gaz

Şişkinlik hissi

Ateş

Halsizlik, yorgunluk

Kas güçsüzlüğü

Bulanık görme

Baş ağrısı

Soğuk terleme

Nefes almada zorluk, nefes darlığı

Kulak çınlaması

Bilinç kaybı

(Yemek)