İran meydan okudu: Yeni düzene alışın
İran basınına göre Kaani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda adına açılan bir hesaptan açıklama yaptı. Kaani, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Netanyahu bölgede güvenlik kuşağını genişletmeyi hayal ediyordu. Ancak kuzeyde Hizbullah, güneyde Ensarullah'ın (Husilerin) ateşi, (İsrail) rejiminin yerleşimcilere verdiği toprak vaadini boşa çıkardı. Direniş cephesi artık bir odada. Bölgenin yeni düzenine alışın."