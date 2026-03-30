İran'dan Siyonist rejime soğuk duş: "Yeni düzene alışın, hayalleriniz küle döndü!"
İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, işgalci İsrail'in bölgedeki yayılmacı hayallerine sert bir yanıt vererek Direniş Cephesi'nin tek bir yumruk haline geldiğini ilan etti. Netanyahu'nun "güvenlik kuşağı" planlarının Hizbullah ve Husilerin ateşiyle bozulduğunu belirten Kaani, bölgede artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını vurguladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bölgede güvenlik kuşağını genişletmeyi hayal ediyordu. Ancak kuzeyde Hizbullah, güneyde Ensarullah'ın (Husilerin) ateşi, (İsrail) rejiminin yerleşimcilere verdiği vaadi boşa çıkardı. Bölgenin yeni düzenine alışın." dedi
İran basınına göre Kaani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda adına açılan bir hesaptan açıklama yaptı.
Açıklamada Kaani, şu ifadeleri kullandı.
"Netanyahu bölgede güvenlik kuşağını genişletmeyi hayal ediyordu. Ancak kuzeyde Hizbullah, güneyde Ensarullah'ın (Husilerin) ateşi, (İsrail) rejiminin yerleşimcilere verdiği vaadi boşa çıkardı. Direniş cephesi artık bir odada. Bölgenin yeni düzenine alışın."