İP’li meclis üyesi hava kirliliğini Suriyelilere bağladı

İYİ Parti Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Ümit Yasin Tunçbilek, Kayseri'de artan hava kirliliğini Suriyelilere bağladı. 'Azot değil oksijen solumak istiyoruz' diyen Tunçbilek, hava kirliliğinin nedenlerini sıraladı.

Hava kirliliği nedir diye sordu

İYİ Partili Ümit Yasin Tunçbilek yaptığı açıklamada, hava kirliliği nedir diye sordu ve sözlerini şöyle sürdürdü:

'Hava kirliliği; havada katı, sıvı ya da gaz halindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve dahası tüm ekolojik dengeye zarar verecek yoğunlukta olması ile oluşur. Üretim ve tüketim aktiviteleri sırasında ortaya çıkan atıklarla hava tabakası kirlenir ve yeryüzündeki tüm canlıların hayatında önemli bir tehdit oluşturur. Hava % 78 azot, %21 oksijen ve %1 oranında çeşitli gazlardan ve su buharı bileşiminden meydana gelir. Zararlı maddelerin havada birikmesi ve bu bileşimi bozması ile da hava kirliliği oluşur. Hızla artan nüfus, yanlış kentleşme, tarım ilaçları kullanımındaki gözle görülür artış, kullanılan kimyasal maddeler derken hava kirliliği için pek çok neden sayabiliyoruz

Suriyeliler de sebepler arasında

İYİ Partili isim tüm bu teknik açıklamaların ardından Suriyelileri hedef aldı. Tunçbilek, Kent merkezinde yoğunlaşan Suriyelilerin de yaktıkları bazı uygun olmayan maddeler nedeniyle hava kirliliğine neden olduklarını söyledi.