THY - Kastamonu
0553 313 94 23

İnşaat pisliği nasıl temizlenmelidir?

Günümüzde çoğu anahtar teslim daire anlayışı maalesef iş bittiği anda inşaattan kalan artıkların, malzemelerin, lekelerin arındırılmadan tüketiciye teslim edilmesiyle gerçekleşmektedir.

15 Temmuz 2018 Pazar 17:15
İnşaat pisliği nasıl temizlenmelidir?

Satın alınan evin ilk olarak inşaattan kalan moloz parçaları veya çimento kalıntılarından arındırılması gerekir. Moloz parçaları küçük de olsa bunları temizlemek epey sıkıntılıdır.

Molozların temizlenmesiden sonra sırada fayans ve karolarda bulunan harç, sıva ve derz kalıntılarını temizlemek vardır.

İnşaattan kalan pislikleri inşaat malzemeleriyle temizlemek gereklidir; bu da tiner ve spatula yardımıyla olur.

Spatula yardımıyla harç ve sıva kalıntıları kazınır; fakat bu sırada fayanslara zarar vermemeye dikkat edilmelidir.

Kazıma işleminden sonra fayans üzerinde kalan çimento lekeleri tiner ve bir bez yardımıyla silinir.

İnşaat temizliğinde bir diğer yöntem ise zemine göre temizlik malzemesi seçilip kullanılmasıdır.

Fayanslardan harç ve sıva kalıntılarını kazıdıktan sonra fayanslara özel olarak hazırlanan temizleyiciler tercih edilmelidir.

MALZEMELER:

Sert fırça,

Yumuşak fırça,

Bulaşık süngeri,

Temizlik bezleri,

Faraş,

Spatula,

Çekpas vb.

Temizlik aşamasında kullanılan kimyasal temizlik malzemlerinin sağlığınız açısından tehlike yaratabilceği için ve temizleyeceğiniz toz tabakalarını iş esnasında solumamanız için maske kullanmanız önemlidir.

İnşaat temizliği sırasında elektrikli süpürge kullanımının da doğru olmayacağı bilinmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 17:15
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. sağlıklı yaşam
  4. kadın aile
  5. temizlik
  6. inşaat pisliği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Brusella hastalığı nedir?
    1. Brusella hastalığı nedir?
    2. BM'den 'çok sert' açıklama: Çocuklara..
    3. Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı!
    4. İsrail saldırısında şehit düşen iki..
    5. Borç isteyen arkadaşını tabancayla..
    6. 15 Temmuz sonrası terörle mücadelede..
    7. Antalya'da korkutan orman yangını!
    8. Kiralık ev arama bahanesiyle hırsızlık!
    9. Başkan Erdoğan'dan hastane ziyareti!
    10. NATO komutanından 'alakaya maydanoz':..
    11. Adana'da facia gibi kaza! 3 ölü, 6..
    12. 15 Temmuz darbe girişimi..
    13. BM Raporu: Afgan siviller için en..
    14. O ilde sel ve heyelan alarmı! Evler..
    15. Hindistan'da heyelan can aldı! 7 ölü
    16. 3 kardeşin acı sonu! Aynı araçta...
    17. İnşaat pisliği nasıl temizlenmelidir?
    18. "Hainler milletin yüreğindeki imanı..
    19. Bodrum'da yangın paniği! Ekipler..
    20. Beşiktaş'a büyük şok! 5 gol birden
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!