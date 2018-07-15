İnşaat pisliği nasıl temizlenmelidir?

Satın alınan evin ilk olarak inşaattan kalan moloz parçaları veya çimento kalıntılarından arındırılması gerekir. Moloz parçaları küçük de olsa bunları temizlemek epey sıkıntılıdır.

Molozların temizlenmesiden sonra sırada fayans ve karolarda bulunan harç, sıva ve derz kalıntılarını temizlemek vardır.

İnşaattan kalan pislikleri inşaat malzemeleriyle temizlemek gereklidir; bu da tiner ve spatula yardımıyla olur.

Spatula yardımıyla harç ve sıva kalıntıları kazınır; fakat bu sırada fayanslara zarar vermemeye dikkat edilmelidir.

Kazıma işleminden sonra fayans üzerinde kalan çimento lekeleri tiner ve bir bez yardımıyla silinir.

İnşaat temizliğinde bir diğer yöntem ise zemine göre temizlik malzemesi seçilip kullanılmasıdır.

Fayanslardan harç ve sıva kalıntılarını kazıdıktan sonra fayanslara özel olarak hazırlanan temizleyiciler tercih edilmelidir.

MALZEMELER:

Sert fırça,

Yumuşak fırça,

Bulaşık süngeri,

Temizlik bezleri,

Faraş,

Spatula,

Çekpas vb.

Temizlik aşamasında kullanılan kimyasal temizlik malzemlerinin sağlığınız açısından tehlike yaratabilceği için ve temizleyeceğiniz toz tabakalarını iş esnasında solumamanız için maske kullanmanız önemlidir.

İnşaat temizliği sırasında elektrikli süpürge kullanımının da doğru olmayacağı bilinmelidir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.