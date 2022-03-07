İncir sütü nedir, faydaları nelerdir? Virüslerin baş düşmanı

Alternatif tıpta hem meyvesi hem de yaprağı pek çok hastalık için kullanılırken incirin sütünün de sağlık üzerindeki olumlu etkileri merak konusu. İncir sütünün en çok kullanıldığı alan olan kozmetik sektöründe özellikle cilt lekeleri için bu şifalı meyvenin sütü tercih ediliyor.

İncir sütü nedir?

İncir sütü, şimdi olgunlaşmadan kolundan koparılan incirden akan beyaz sıvıya denmektedir. İncir sapından gelen bu beyaz sıvı, tıpkı vakitte incirin yapraklarından da gelebilmektedir.

Bu sütün epey dikkatli kullanılması gerekmektedir. Dudaklara ve ağız içine geldiği vakit yanma hissi meydana getirebilmektedir.

İncir sütünün yararları

Sistemli kullanıldığı takdirde cilt lekeleri üzerinde olumlu sonuçlar verir ve sivilce oluşumunu maniler.

Kulak ağrısı yaşayan bebeklerin ağrıyan kulağına damlatılırsa ağrıyı azaltır yahut ortadan kaldırır.

Nasırlara ve topuk çatlaklarına uygun gelir ve yumuşak topuklara sahip olmanızı sağlar.

Gözenekleri sıkılaştırır, cilt tonunu eşitler ve cilde doğal bir parlaklık kazandırır.

Kulak içerisindeki iltihapların temizlenmesine yardımcı olur.

Sedef ve egzama üzere hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Güçlü antioksidandır ve yüksek besin pahasına sahiptir.

Siğillerin güzelleşmesi için çok yararlıdır.

Hazımsızlığı giderici tesiri vardır.

Kepeklenmenin önüne geçer.

Mikrop kırıcı özelliği bulunur.

Diş etlerini güçlendirir.

İncir sütü nasıl kullanılır?

İncir sütü, siğillere, basura ve bedendeki yaralara sürülebilir. Nezle, grip ve sıtma rahatsızlıkları için de kullanılabilir.

İncir sütünü kullanırken dikkatli olmak gerekir. Gerektiğinden fazla kullanmak alerjik tesirlere neden olabilir. Bunun yanı sıra yanlış kullanımı ağız yarasına sebebiyet verebilir.

Kullanım sırasında dikkat etmeniz gerekenler

Sıkıntılı bölgeye damlatarak masaj uygulayabilirsiniz.

Göz etrafınızdan uzak tutmalısınız.

Topuk çatlağı için kullanacaksanız incir kabuğunu sütü ile birlikte çatlak olan bölgeye sürmelisiniz.

Saç bakımı yaparken maske içerisine biraz damlatabilirsiniz.

Siğil için incir sütü nasıl kullanılır?

Siğil için etkili bir şifa kaynağı incir sütüdür. Bir yemek kaşığı incir sütü arpa unu ile lapa hale getirilip siğillerin üzerine uygulanır ve karışımın siğil üzerinde kuruması beklenir, yıkanmaz. Bu şifalı tarifi haftada 2 kez uygulayanlar zaman içinde siğillerin yok olduğunu gözlemlemişlerdir.

İncir yaprağının sütü nasıl çıkar?

Olgunlaşmamış incirin dalından koparıldığı zaman akan beyaz sıvıya incir sütü denilmektedir. İncir sapından gelen bu beyaz sıvı aynı zamanda incirin yapraklarından da gelebilmektedir. Oldukça dikkatli kullanılması gereken incir sütü, dudaklara ve ağız içine geldiği zaman yanma hissi meydana getirebilmektedir.

İncir sütü et benine nasıl sürülür?

İncir sütü tedavisi



Süt ve incir kökünü ezin. Çıkan karışımı günde 4 defa olacak şekilde lekeli bölgeye uygulayın. İki hafta boyunca incir sütü tedavisine devam edin.

İncir sütü cilde nasıl uygulanır?

Pürüzsüz ve sağlıklı bir cilde sahip olmak için incir sütünü direkt olarak yüzünüze sürebilirsiniz. 10 dakika kadar beklettikten sonra ne denli yumuşak ve pürüzsüz bir cilde sahip olduğunuzu anlayacaksınız. Etkisini direkt olarak gösterecektir. Diğer yandan incir sütüne, nemlendirici etkiye sahip olan bir kaşık bal ekleyerek de kullanabilirsiniz.



Bir yemek kaşığı yoğurdun içerisine de yine incir sütü ekleyerek harika bir cilt maskesi elde edebilirsiniz. İkisini karıştırdıktan sonra cildiniz parmak uçlarınızla masaj yaparak sürün ve maske formuna getirin. Cildinizdeki yoğurt kuruyana kadar bekleyin. Daha sonra ılık su ile durulayın. Değişikliği henüz ilk uygulamada fark edeceksiniz.