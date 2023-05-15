İflas etti ama Kripto para platformu devi 297 Milyon dolarlık için onay aldı: Geri ödenecek, hala riskli

Reuters’ın 11 Mayıs tarihinde yayınladığı habere göre New Jerseyli iflas mahkemesi yargıcı Michael Kaplan, BlockFi’ın saklama cüzdanı kullanan müşterilerine ait 297 milyon dolar değerindeki fonun şirkete ait olmadığını belirterek müşterilere geri ödenmesine onay verdi.

Michael Kaplan konu hakkında yaptığı açıklamada, getiri hesaplarında fonları bulunan müşterilerin kazanç karşılığında belirli riskleri kabul ettiğini ancak faizsiz hesap müşterilerinin yapısı itibariyle herhangi bir riske ortak olamayacağını belirtti.

Bu kapsamda Kaplan, 10 Kasım 20:15 tarihinde itibaren getiri hesaplarından normal cüzdanlara başlatılan hiçbir transferin kabul edilmediğini bildirdi. İlgili varlıkların yaklaşık 375 milyon doları temsil ettiği dile getirildi.

BlockFi geçtiğimiz yılın aralık ayında faizsiz hesap müşterilerinin fonlarını iade edebilmek için mahkemeden izin talebinde bulunmuştu.

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