Hindistan'a ait LPG tankerleri Hürmüz Boğazı'ndan geçti

Hindistan bayraklı, LPG taşıyan iki tankerin dünyanın en kritik su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı'nı sorunsuz bir şekilde geçtiği bildirildi. Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplamda 94 bin metrik ton yük taşıyan gemilerin güvenli seyirlerine devam ettiği kaydedildi.

Bakanlık verilerine göre, tankerlerden birinin 31 Mart'ta, diğerinin ise 1 Nisan'da Hindistan limanlarına ulaşması bekleniyor. Bölgede Hindistan bayrağı taşıyan toplam 18 gemide 485 Hint denizcinin görev yaptığı, son 24 saat içinde bu gemilerle ilgili herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı ifade edildi.

Daha önce de dört LPG tankerinin boğazı güvenli şekilde geçtiği hatırlatılan açıklamada, denizcilerin güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bölgedeki çatışmalar nedeniyle düşen gemi trafiğine rağmen Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişin sağlanmasının ülke ekonomisi için hayati önem taşıdığını belirtmişti.