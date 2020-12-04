HDL kolesterol nedir? HDL kolesterol kaç değerinde olmalıdır?

Kolesterol bütün memeli canlıların hem kan dolaşımında hem de hücre yapılarında bulunur. Kolesterol yaşamsal faaliyetlerin gerçekleşebilmesi için gereken önemli bir yağımsı maddedir. Karaciğer, göz, kalp, bağışıklık sistemi hücreleri, sinir dokusu ve beyin başta olmak üzere vücuttaki pek çok organda bulunur. D vitaminin ve hormonların sindirilmesinde oldukça önemli görevi bulunmaktadır. HDL kolesterol yüksek yoğunluklu lipoproteinin kısaltılmışıdır. Kolesterolün damarlardan ve dokulardan karaciğere taşınmasını sağlamaktadır.

HDL kolesterol nedir?

Damarlardan ve dokulardan karaciğere kolesterolü taşıyan HDL kolesterolü, kanda kolesterolün yüksek seviyelerde bulunmasını engeller. Kolesterolün yüksek miktarda bulunması kan damarları için olumsuz sonuçları vardır. HDL kolesterol kandan kolesterolü uzaklaştırması nedeni ile halk tarafından “iyi kolesterol” olarak bilinir.

HDL kolesterol değeri kaç olmalıdır?

Sağlıklı yetişkin bir bireylerde kalp ve damar hastalılarının oluşma tehlikesini en aza indirmek için HDL kolesterolünün kandaki seviyesi kadınlarda 40 mg/dL ve erkeklerde 50 mg/dL’nin üzerinde olmalıdır. HDL düzeyinin kanda tek başına yüksek olması yeterli değildir. Aynı zamanda LDL kolesterolünün 130 mg/dL ve total kolesterol seviyesinin de 200 mg/dL altında bulunması gerekmektedir.