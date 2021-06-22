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Biyografi Hasan Yılmaz kimdir? Adalet Bakanı yardımcısı Hasan Yılmaz nereli?
Biyografi

Hasan Yılmaz kimdir? Adalet Bakanı yardımcısı Hasan Yılmaz nereli?

Hasan Yılmaz kimdir? Adalet Bakanı yardımcısı Hasan Yılmaz’ın hayatı merak ediliyor.Hasan Yılmaz, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti kapsamında konsoloslukta yapılan aramayı yönetmişti. Adalet Bakan Yardımcısı Hakan Yılmaz, işadamı Osman Kavala hakkında “Anayasal düzeni değiştirmek” ve “casusluk” suçlamalarıyla ikinci iddianameyi hazırlamıştı. Peki Hasan Yılmaz kimdir? Adalet Bakanı yardımcısı Hasan Yılmaz nereli? Hasan Yılmaz hayatı, biyografisi, Hasan Yılmaz özgeçmişi…

Yeniakit Publisher
2021-06-22 12:20:00 - 2021-06-22 12:21:05
Hasan Yılmaz kimdir? Adalet Bakanı yardımcısı Hasan Yılmaz nereli?

Hasan Yılmaz 1974 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Zonguldak‘ta tamamlamıştır. 1996 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. Cumhuriyet Savcısı ve Başsavcı Vekili olarak farklı illerde görev yapmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili iken 16 Ekim 2020 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır. Evli ve 4 çocuk babasıdır. 

Hasan Yılmaz  hangi görevlerde bulundu?

Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti kapsamında konsoloslukta yapılan aramayı yönetmişti. Adnan Oktar Grubu’na yönelik yürütülen soruşturmada Yılmaz’ın koordinasyonunda 40 savcı görevlendirilmişti. Kapatılan Samanyolu Medya Grubu’nun Genel Müdürü Hidayet Karaca’nın tutuklanmasına neden olan soruşturmada imzası olan Yılmaz, işadamı Osman Kavala hakkında “Anayasal düzeni değiştirmek” ve “casusluk” suçlamalarıyla ikinci iddianameyi hazırlamıştı

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