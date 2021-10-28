Hamsili pilav nasıl yapılır?

Karadeniz’in hamsili pilavını kim sevmez ki. Bu tarifle siz de çok beğeneceksiniz.

Malzemeler

1,5 kilo hamsi

3 adet soğan (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1,5 su bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı karabiber

Tuz

Maydanoz

2 su bardağı sıcak su ( pilav için )

Tereyağı

Sıvı yağ

Yapılışı

Hamsiler ayıklanır ve kılçıkları temizlenip yıkanır. Hamsileri suda bekletin ve tuz, limon suyu ekleyin. Kuş üzümleri bir kaseye alınıp ılık suda bekletin. Pirinçler yıkanıp sıcak suda tuz eklenip bekletilir.Tencereye tereyağı ve sıvı yağ konulup soğanlarla kavrulur. Fıstıklar eklenip kavurmaya devam edin. Kuş üzümlerinin suyu süzülür ve tencereye eklenir. Karabiber, yenibahar, tuz da ekleyin. Pirinçler eklenip suyu da eklenip kısık ateşte pişirilir. Pişince maydanoz ekleyebilirsiniz. Borcam tereyağıyla iyice yağlanır ve hamsiler dizilir. İç harcı eklenip yine hamsi dizilir. Üzerine çok az sıvı yağ dökülür. 180 derece fırında 25 dakika kızarana kadar pişirilir. Afiyet olsun.