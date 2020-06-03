Halı silme suyu nasıl hazırlanır? Evde halı silme suyuna ne konur?

Halı silmeden önce yapılması gereken bazı aşamalar vardır. Özellikle uzun süre yıkanmamış ya da silinmemiş bir halıyı sildiğinizde, kiri dibe hapsetmiş olursunuz. Bunun için ilk olarak halının tozunu, kenarları çok hava almayan bir süpürgeyle süpürün. Mümkünse öncesinde silkelemek de büyük bir fayda sağlayacaktır.

Halı silme suyunu hazırlarken, arap sabunu veya el sabunu kullanmanız, iyi bir temizlik için yeterli olacaktır. Bunun dışında karbonat ekleyebilir ya da sadece bol karbonatlı bir su hazırlayarak da silebilirsiniz.

Halıyı silmek, bazıları için yeterli temizlik gibi görünmüyor. Fakat uzun süre yıkanmayan halıların, doğru şekilde silinmesi, yeterli hijyeni sağlayacaktır. Bunun için doğru bir bez kullanmalısınız. Suyu üzerinde fazla almayan, mümkünse mikrofiber bez kullanmalısınız. Eğer varsa, vücut için kullanılan liflerden bir adet edinerek, halınızı silebilirsiniz.

Aynı zamanda deterjanın fazla olması, temizliğin çok güzel olacağı anlamına gelmez. Dolayısıyla 3 litrelik sıcağa yakın ılık su hazırladığınızda, içerisine bir tatlı kaşığı kadar arap sabunu yeterli olacaktır.

Halınızın parlamasını istiyorsanız da beyaz sirke ya da elma sirkesiyle su hazırlayarak silebilirsiniz. Bu işlemi sık sık tekrarlarsanız, uzun süre yıkamaya gerek kalmadan, dezenfekte olmuş bir halı elde edersiniz.