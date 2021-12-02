  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Hafta hafta hamilelik - 14 / 15 haftalık
Kadın - Aile

Hafta hafta hamilelik - 14 / 15 haftalık

Bazı anneler ve babalar bebeklerinin gelişimini ay ay takip etmek isteyebilirler. İşte kısa bilgiler

Yeniakit Publisher
2021-12-02 00:21:00 - 2021-12-02 23:22:21
Hafta hafta hamilelik - 14 / 15 haftalık

14 haftalık gebelik annenin hamileliğinin 4. ayın içinde olduğunu gösterir.

Bebek tam olarak 3 ay ve 8 günlüktür. 14 haftalık hamilelikte, hamileliğin ilk üç ayının geride kalmıştır ve anne ikinci üç aylık dönem olan ikinci trimester içindedir.

Gebeliğin 14. haftasında, yaklaşık 10 cm büyüklüğünde ve 60 gr kütleye sahip olan küçük bebeğin göz ve beyin gelişimi şekillenmeye başlar. ... İlk trimester döneminin bitmiş ve ikinci trimester döneminin başlamış olması ile 14 hafta hamilelik süreci içerisinde enerjik hissetme durumu başlar ve yorgunlukta azalma görülür.

15 haftalık gebelik kaç aylık?

15 haftalık gebelik sorusunu, bebeğinin gelişimi ay ay takip etmek isteyen anne adayları sormaktadır. 15 haftalık gebelik 4 ay 1 haftalık hamilelik demektir.

15 haftalık bebeğin cinsiyeti belli olur mu?

İstisnai durumlar göz ardı edilirse normal şartlar altında ultrason muayenesi ile 14. veya 15. haftada bebeğin cinsiyeti belli olur. 20. haftaya gelindiği zaman ise cinsiyet bilgisi kesinleşmiş olur.

15 haftalık hamilelik kaç aylık oluyor= 105 günlük = 3 ay 15 günlük hamile oluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Reuters'tan İngiliz oyunu! Türkiye'ye karşı kalleş algı
Dünya

Reuters'tan İngiliz oyunu! Türkiye'ye karşı kalleş algı

İngiltere merkezli medya tetikçisi Reuters, sözde analizinde "Türkiye, sahip olmadığı parayı harcıyor" ifadelerine yer verdi.
Meteorolojiden Marmara için kritik uyarı
Aktüel

Meteorolojiden Marmara için kritik uyarı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
İstanbul yine fırtına mı olacak? İstanbul fırtına son durum
Yaşam

İstanbul yine fırtına mı olacak? İstanbul fırtına son durum

Marmara ve Kıyı Ege geçtiğimiz günlerde şiddetli lodosun etkisi altındaydı. İstanbul'da 5 vatandaş fırtınanın sebep olduğu kazalar sonucunda..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay