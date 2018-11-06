Hafif yanığa ilk yardım



Hafif yanıklar için en çok yapılan yanlışlardan biri, yaranın üzerine hemen buz uygulamaktadır. Buz, yanığın sebep olduğu ağrıyı hafifletmek yerine cilt dokusuna zarar verir. Buz yerine, musluğu açıp mesela yanan elinizi 4-5 dakika soğuk suyun altında tutmanız daha doğru olacaktır.

Evde Hafif Yanık Tedavisi

Yanan yeri, musluk altında soğuk suya tuttuktan sonra gün içinde ağrının arttığı zamanlarda yine soğuk su dolu bir kasede 5-10 dakika bekletebilirsiniz. Bunu yanık oluştuktan sonra en fazla 20 dakika içerisinde yapmaya çalışmalısınız. Bazen sadece soğuk su tedavisi yanığın ağrısını hafifletmek için yeterli olabilir.

Sık sık serin duşlar alabilirsiniz

Eğer ağrılar devam ediyorsa bir çöl bitkisi olan "aloe"nin jelini sürebilirsiniz. Bu bitkinin özü yanıklara çok iyi gelir. Yoksa eczaneden alacağınız "antibiyotik merhem" hem ağrıları hafifletebilir, hem de şişliği azaltabilir. Yanığa vazelin sürmeyin, çünkü vazelin yaranın hava almasını engeller ve yanma hissini arttırır.

Hassaslaşan ve enfeksiyona açık hale gelen yanık bölgesini, iltihaplanmayı önlemek için steril sargı bezi ile sarabilirsiniz.

Eğer yanık 2-3 günlük ise aloe yaprağından elde edilen aloe suyunu sürmek iyileşmeye ve daha iyi hissetmeye yardımcı olabilir. Aloe suyunu ilk sürdüğünüzde sızlama olabilir.

Dikkat Etmeniz Gerekenler

Yanığın üzerine buz koymayın ya da buzlu su kullanmayın.



Yanıkta yumurta akı, zeytinyağı ve tereyağı kullanmayın.



Yanığa dokunmadan önce ellerinizi yıkayın. Eğer imkanınız varsa eldiven kullanın.

Yanığa müdahalede bulunmayın. Su toplamışsa bunları patlatmayın.

Eğer yanığa yapışmadı ise o bölgedeki giysileri ve takıları çıkarın.

Yanık iyileştikçe kaşınabilir. Kaşımayın.

Sigara içmeyin. Sigara içmek kan tedariğini azaltacağı ve dokuların onarımını geciktireceği için iyileşmeyi yavaşlatacaktır.

Yeni iyileşmiş yanıklar ısıya karşı duyarlı olabilir.



İyileşmekte olan yanıklar soğuktan korunmalıdır, çünkü yanmış bölgelerde soğuk ısırması gelişme şansı daha fazladır.

Hangi Durumlarda Doktora Gitmelisiniz?

Eğer yanık hassas bir bölgede ise doktora görünmeniz gerekecektir. Yüzde, ellerde, ayakta, kalçada ve kasıkta yer alan yanıklar enfeksiyona ve diğer komplikasyonlara daha eğilimlidir. Eğer yanık bu bölgelerden birindeyse, hafif bir yanık olduğunu düşünseniz de doktora görünmelisiniz.

Eğer yanıklarda enfeksiyon belirtisi varsa doktora görünün.

Eğer yanık olağan dışı bir kaynaktan dolayı oluştuysa yanığın boyutu ne olursa olsun doktora görünmeniz gerekecektir.



Yanığın sebebi bir yangın, elektrikli bir prizle ya da farklı bir elektrik kaynağı ile temas, kimyasallar, aşırı soğuk havaya maruz kalma ise acilen doktora görünün.

Yanık ne kadar derinse iz kalma ihtimali de o kadar fazladır. Eğer, yanık iz bırakacak gibi görünüyorsa doktora görünün.



Yanıklar tetanoza karşı duyarlılık oluşturabilir. Eğer son tetanoz aşınızın üzerinden 5 yıldan fazla geçtiyse doktorunuza danışın. Ek aşıya ihtiyacınız olabilir.

Tedavi süresi boyunca enfeksiyonlara dikkat edin. Ateş, şişlik ve kızarıklık yanığın iltihaplandığı anlamına gelir. Böyle bir durumda en güvenlisi doktora gitmek olacaktır.