Habertürk'e olay tepki: Canan Karatay'ın suçu şişeleyip satmamak mıydı?
Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, 'kelle paça karşıtı' Habertürk'e "Canan Karatay'ın suçu kemik suyunu şişeleyip satmamak mıydı?" tepkisinde bulundu.
yeniakit.com.tr
Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, vatandaşları ilaç firmalarının oyunlarına karşı uyarması nedeniyle sürekli hedef alınan Canan Karatay'ın hakkında olay bir tepkide bulundu.
'Kelle paça karşıtı' olarak tanımladığı Habertürk'ü eleştiren Küçükusta, bağışıklığı güçlendiren kelle paçanın ticari unsur haline geldiği zaman 'kıymet'e bindiğine dikkat çekti.
Sosyal medya hesabından "Türkiye’nin “kelle paça karşıtı” bilim kanalında kemik suyuna methiyelere devam. Yakında gargaracıları da bekliyoruz." ifadeleriyle 'kelle paça' reklamı yapan Habertürk'ü eleştiren Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, "Canan Karatay'ın suçu kemik suyunu şişeleyip satmamak mıydı?" diye tepki gösterdi.