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Kadın - Aile Güçlü Bağışıklık için Tahin-Pekmez yiyin!
Kadın - Aile

Güçlü Bağışıklık için Tahin-Pekmez yiyin!

Kış aylarında kahvaltıların vazgeçilmezlerinden biri de enerji verici ve besleyici özelliği ile tahin pekmez ikilisidir.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 15:53:00 -
Güçlü Bağışıklık için Tahin-Pekmez yiyin!

Kış aylarında kahvaltıların vazgeçilmezlerinden biri de enerji verici ve besleyici özelliği ile tahin pekmez ikilisidir. Üzüm, dut, keçiboynuzu ve harnup gibi pek çok çeşidi bulunan pekmez kan yapıcı özelliğine sahiptir. En önemli nokta ise doğru oranın kullanılmasıdır. Her sağlıklı yiyeceğin fazlasının sağlığımız için gizli bir tehlike olduğu unutulmamalıdır.

Tahin- Pekmezin faydaları:

-Soğuk algınlığı, grip gibi kış hastalıklarını önler

-Vücut direncini artırarak hastalıklara yakalanma riskini azaltmaktadır

-Kansere karşı vücut direncini artırır

-Kemiklerin korunmasına yardımcı olur

-Sindirim sisteminin daha aktif çalışmasını sağlar

-Kabızlığın giderilmesinde etkilidir

-Kemik erimesine karşı kemiklerin daha dayanıklı olmasına yardımcı olur

-Öksürüğü keser ve balgam söktürücüdür

-Karaciğeri temizleyerek damarları açar, kan basıncını dengeler

-Mide rahatsızlıklarının tedavisinde destekleyici özelliğe sahiptir

-Anne sütünü arttırdığı da bilinen faydaları arasında yer almaktadır

-İltihap söktürücü özelliği bulunmaktadır

-Pamukçuk adı verilen ağız içi yaralarının tedavisinde oldukça etkilidir

Değerli Akit okuyucularımız, sizlere tavsiyemiz sağlıklı olduğunu düşünerek ölçüyü kaçırmayın. Enerjisi oldukça yüksek olan tahin ve pekmezin tüketimi sınırlandırılmalı, mümkünse 2 tatlı kaşığını aşmamalıdır.  

 

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