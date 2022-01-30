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Medya Golyat ne demek ne anlama geliyor? Tarihte Golyat kimdir?
Medya

Golyat ne demek ne anlama geliyor? Tarihte Golyat kimdir?

Golyat ne oluyor? ATV ekranlarında yayımlanan Yalnız Kurt dizisinde geçen ‘Golyat’ ifadesi dikkatleri çekti. Pek çok kişi ‘Golyat ne oluyor?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Golyat neye kime denir?

Yeniakit Publisher
2022-01-30 14:24:00 -
Golyat ne demek ne anlama geliyor? Tarihte Golyat kimdir?

ATV ekranlarında başlayan Yalnız Kurt dizisinde geçen ‘Golyat’ ifadesi merak konusu oldu. Golyat nedir?

Golyat ne demek ne anlama geliyor? Tarihte Golyat kimdir?

Golyat ya da Câlût milattanönce 11.yüzyılda yaşadığına inanılan ve Tanah, Eski Ahit ve Kur'an'da bahsi geçen savaşçı devdir.

Tanah ve Eski Ahit'e göre Antik Filistin şehri Gat'tandır. 1. Samuel 17 bölümüne göre Antik Filistinliler, İsrail Kralı Şaul (İslam'da Tâlût) ile savaş halindeydiler ve Câlût her gün İsrail askerlerini düelloya davet ediyordu. Sadece Davud Câlût'un karşısına çıkmaya cesaret edebildi ve onu sapanıyla yendi. Yenilmez savaşçılarını kaybeden Filistinlilerin cesareti kırıldı ve savaşı bırakarak kaçtılar. Devin kolları kesilerek tapınağa konuldu.

Câlût'u yenen Davud'un halk tarafından çok sevilmesi, adına maniler dizilmesi Kral Şaul'u endişelendirmeye başladı (1. Samuel, 18). Halkın Davud'u kral yapmak istediğini düşünmeye başladı ve onu öldürmeye karar verdi. Davud Şaul'dan kaçarken Câlût'un kılıcını yanına aldı (1. Samuel 21: 1-9).

Tanah ve Eski Ahit'teki bir başka bölümde (2. Samuel 21: 18-22) Beytüllahimli Yareoregim'in oğlu Elhanan'ın Câlût'u öldürdüğü söylenir. Akademisyenler bunun bir elle kopyalama hatası olabileceği düşünür, zira paralel başka bir bölümde "Elhanan, Gatlı Golyat'ın kardeşi Lahmi'yi öldürdü," denir.

Bakara Sûresi'nde (249-251) Davud ve Câlût'dan kısaca bahsedilir. Câlût'un kafir bir kavimden olduğu, Davud tarafından öldürüldüğü ve Allah'ın Davud'a hükümdarlık bahşettiği söylenir.

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