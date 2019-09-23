Gmail uygulamasını kullanan kullanıcıların en çok sorduğu soruyu, sizler için cevaplandırdık. Gmail çıkış nasıl yapılır? Gmail uygulaması nasıl kapatılır? İşte detaylar...

Birçok uygulama gibi Gmail'de hayatımızda oldukça büyük bir öneme sahip. Özellikle iş ve diğer uygulamaların kurulumu için sık sık karşımıza çıkan Gmail, karmaşası ile göz korkutuyor.

Aslında basit bir kullanıma sahip olan bu uygulamayı kapatmak/uygulamadan çıkmak oldukça kolay. Aşağıdkai yönergeleri uygulayarak çıkışınızı sağlayabilirsiniz.