Gizem Memiç kiminle evli eşi kim?
Survivor Gizem Memiç kimdir? sorusu Survivor izleyenleri tarafından merak konusu oldu. Ünlüler takımına sonradan katılan Survivor Gizem kiminle evli, eşi kim? Gizem Memiç nereli?
Survivor Gizem Memiç kimdir? sorusu Survivor izleyenleri tarafından merak konusu oldu. Ünlüler takımına sonradan katılan Survivor Gizem kiminle evli, eşi kim?
Gizem Memiç, 16 Mayıs 1990 tarihinde Gaziantep'te doğdu. Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunudur. 7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yer aldı. Yarışmanın 115. gününde adaya veda ederek Survivor 2016'da 10. oldu.Gizem Memiç, 2018 yılında Burak Mert ile evlendi.