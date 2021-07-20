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Ekonomi GEN’in halka arzı SPK tarafından onaylandı
Ekonomi

GEN’in halka arzı SPK tarafından onaylandı

GEN İlaç’ın paylarının halka arzı için yaptığı izahname başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 07:21:00 -
GEN’in halka arzı SPK tarafından onaylandı

Halka arz, sabit fiyatla talep toplama yoluyla 28-29-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yurt içi bireysel yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi uygulanacak. GEN İlaç’ın toplam 62.5 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Fazla talep gelmesi halinde 6.3 milyon TL nominal değerli paylar da yatırımcıyla buluşturulacak. 1 TL nominal değerli payın halka arz fiyatı ise 10.75 TL olarak belirlendi. GEN İlaç, halka arz sonrası elde edilecek gelirin yüzde 60-70’ini yurt içi ve yurt dışı büyümeyi sağlayacak şirket satın alımlarında ya da yeni fabrika yatırımlarında kullanmayı planlıyor. Firma, gelirin yüzde 15-20’sinden ise devam eden yatırımların finansmanında yararlanmayı hedefliyor. GEN İlaç, küresel ortaklıklarını ve yatırımlarını salgın sürecinde de devam ettirdi. Yatırımlarının yüzde 75’ini öz kaynak kullanarak gerçekleştirdi. Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilaç firmalarından biri konumuna geldi ve 2021 yılının ilk çeyreğinde de son yıllardaki büyüme trendini yakalamayı başardı.

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