Gençlerin % 95’i din dersi görmeden mezun oluyor

Hasan Türkmen Ankara

Anayasal ve yasal olarak ilkokul 3. sınıftan itibaren ortaokul sona kadar Din Kültürü dersi zorunlu olarak verilmesi gerekirken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi Milli Eğitim’de zorunlu ders olmaktan çıkarıldı. KKTC’de MEB’e bağlı okullarda Din Kültürü öğretmenlerinin ataması yapılmazken, derslere din eğitimi almamış öğretmenlerin girdiği öğrenildi.

“Şuurlu nesiller yetişsin istiyoruz”

KKTC’li gençlerin din eğitimi alması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade eden Kıbrıs Gönüllü Teşekküller Platformu üyesi K.B, “Her yıl KKTC liselerinden on binlerce genç mezun olmaktadır. Bu gençlerin yüzde 95’i din dersi görmeden veya üstün körü görerek mezun oluyor. Bu durum bu toplumda yaşayan milli ve manevi ruh kökleriyle bezenmiş sendika, birlik ve dernekler olarak bizleri ilgilendirmekte ve bizlere ağır bir vebal yüklemektedir. Bizler hiçbir bireysel menfaat gözetmeden Allah rızası fikriyle ve bu toplumun şuurlu nesiller olarak yetişmesini sağlamak adına elimizden gelen her şeyi, ilgili herkese ileterek tarihi sorumluluğumuzu yerine getireceğiz” diye konuştu.

“Misyoner tehdidi”

Kıbrıs İlahiyat Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Abdurrauf Alhallaq da, “Biz, müşterek tarihi kültürümüz sebebiyle Anavatanımıza yalnız maddeten bağlı, sahipsiz bir gençlik yetişmesini değil; manevi, ahlaki ve milli değerleri paylaşan, gönül ve fikir birliği taşıyan, nesillerin yetişmesi için çalışmalar yapmalıyız. Ülkelerimiz arasında bu dayanışma ihmal edilirse, halen topraklarımızda cirit atan misyonerlerin, ateistlerin, AB ajanlarının, eşcinseller gibi zararlı ideoloji mensuplarının çoğalmasından korkmaktayız. Bunun için gençliğimizin müspet inançlarla takviye edilmesine, milli ve ahlaki çalışmalar yapılmasına, yani umumi bir fırsat seferberliğine ihtiyaç görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

STK ve derneklerden Türkiye’ye çağrı!

2019-2020 öğretim yılında Din dersinin zorunlu olmasını ve Din Kültürü Öğretmenlerinin atamasının yapılmasını isteyen KKTC’deki STK ve Dernekler, Akit aracılığıyla Türkiye’den yardım istediler. Türkiye’ye çağrı yapan STK ve Dernekler, “Gençlerimiz okullardan din eğitimi almadan mezun oluyor. Türkiye’deki sistem gibi bir sistemin KKTC’de de olmasını istiyoruz. Bu konuda Türkiye’deki yetkililerden yardım bekliyoruz” dediler.