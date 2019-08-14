0553 313 94 23

Gençlerin % 95’i din dersi görmeden mezun oluyor

KKTC’li STK ve Dernekler Türkiye’ye seslendi!.. Anayasal ve yasal olarak ilkokul 3. sınıftan itibaren ortaokul sona kadar Din Kültürü dersi zorunlu olarak verilmesi gerekirken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi Milli Eğitim’de zorunlu ders olmaktan çıkarıldı. KKTC’de MEB’e bağlı okullarda Din Kültürü öğretmenlerinin ataması yapılmazken, derslere din eğitimi almamış öğretmenlerin girdiği öğrenildi. Yeni öğretim yılında din dersinin zorunlu olmasını ve Din Kültürü Öğretmenlerinin atamasının yapılmasını isteyen KKTC’deki STK ve Dernekler, Akit aracılığıyla Türkiye’den yardım istediler.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:27
Gençlerin % 95’i din dersi görmeden mezun oluyor

 Hasan Türkmen  Ankara 

Anayasal ve yasal olarak ilkokul 3. sınıftan itibaren ortaokul sona kadar Din Kültürü dersi zorunlu olarak verilmesi gerekirken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi Milli Eğitim’de zorunlu ders olmaktan çıkarıldı. KKTC’de MEB’e bağlı okullarda Din Kültürü öğretmenlerinin ataması yapılmazken, derslere din eğitimi almamış öğretmenlerin girdiği öğrenildi.

“Şuurlu nesiller yetişsin istiyoruz”

KKTC’li gençlerin din eğitimi alması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade eden Kıbrıs Gönüllü Teşekküller Platformu üyesi K.B, “Her yıl KKTC liselerinden on binlerce genç mezun olmaktadır. Bu gençlerin yüzde 95’i din dersi görmeden veya üstün körü görerek mezun oluyor. Bu durum bu toplumda yaşayan milli ve manevi ruh kökleriyle bezenmiş sendika, birlik ve dernekler olarak bizleri ilgilendirmekte ve bizlere ağır bir vebal yüklemektedir. Bizler hiçbir bireysel menfaat gözetmeden Allah rızası fikriyle ve bu toplumun şuurlu nesiller olarak yetişmesini sağlamak adına elimizden gelen her şeyi, ilgili herkese ileterek tarihi sorumluluğumuzu yerine getireceğiz” diye konuştu.

“Misyoner tehdidi”

Kıbrıs İlahiyat Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Abdurrauf Alhallaq da, “Biz, müşterek tarihi kültürümüz sebebiyle Anavatanımıza yalnız maddeten bağlı, sahipsiz bir gençlik yetişmesini değil; manevi, ahlaki ve milli değerleri paylaşan, gönül ve fikir birliği taşıyan, nesillerin yetişmesi için çalışmalar yapmalıyız. Ülkelerimiz arasında bu dayanışma ihmal edilirse, halen topraklarımızda cirit atan misyonerlerin, ateistlerin, AB ajanlarının, eşcinseller gibi zararlı ideoloji mensuplarının çoğalmasından korkmaktayız. Bunun için gençliğimizin müspet inançlarla takviye edilmesine, milli ve ahlaki çalışmalar yapılmasına, yani umumi bir fırsat seferberliğine ihtiyaç görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

STK ve derneklerden Türkiye’ye çağrı!

2019-2020 öğretim yılında Din dersinin zorunlu olmasını ve Din Kültürü Öğretmenlerinin atamasının yapılmasını isteyen KKTC’deki STK ve Dernekler, Akit aracılığıyla Türkiye’den yardım istediler. Türkiye’ye çağrı yapan STK ve Dernekler, “Gençlerimiz okullardan din eğitimi almadan mezun oluyor. Türkiye’deki sistem gibi bir sistemin KKTC’de de olmasını istiyoruz. Bu konuda Türkiye’deki yetkililerden yardım bekliyoruz” dediler.


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:27
  1. Ankara
  2. Din Kültürü dersi
  3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  4. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  5. Milli Eğitim
  6. KKTC
  7. MEB
  8. Din Kültürü öğretmenlerinin ataması
  9. Kıbrıs Gönüllü Teşekküller Platformu
  10. Kıbrıs İlahiyat Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Abdurrauf Alhallaq
  11. Akit

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Andre Ayew 2 golle maçın yıldızı oldu
    1. Andre Ayew 2 golle maçın yıldızı oldu
    2. Ellerine poşet alan gençler, ev ev..
    3. Norveçliler cami önünde nöbet tutmaya..
    4. Tahtalı Barajında bal ormanı kuruldu..
    5. Pakistan BMGK'ye Cammu Keşmir için..
    6. Galatasaray adım adım seçime yolunda
    7. Dünyada sadece 4 tane var, biri Bursa'da
    8. Erbaş: İslamofobi endüstrisi ile..
    9. "Hac organizasyonunda bir numarayız"
    10. Monaco'dan forvet transferi
    11. Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde
    12. İmzalar tamam: ABD'den yeni hava..
    13. Yozgat’ta yetişiyor, şekli kavuna tadı..
    14. Fatih’te otelde çıkan yangın paniğe..
    15. Umut Kervanı Silopi’de 200 aileye..
    16. Yeni ve modern Hasankeyf’te sona..
    17. TDV 149 ülkede çocukların gülen yüzü..
    18. Bayramı yarım gün yaşıyoruz
    19. Karacaörenli çocukların buz keyfi
    20. Mamak’ta yabancı tabela denetimi
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi