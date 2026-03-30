Geleceğin Savaş Modeli : Yapay Zekâ 

NESLİHAN YILDIRIM / İSTANBUL

Putin, yaptığı bir konuşmada, “Yapay zekâ alanında güçlü olan dünyayı yönetir” demişti. 2050 yılından sonra yapay zekâ teknolojisi dünyanın en etkili teknolojisi güç güç unsuru hâline gelecek. Çin, ABD, Rusya, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya gibi ülkeler eğitim sistemlerini yapay zekâya göre tekrar yapılandırıyor. Çin, en büyük yapay zekâ yatırımcılarından birisi. 2060’ta yapay zekâ teknolojisi ile dünyayı kuşatacak bir planı da var. Küresel elitler de bunun tam arkasında. Yapay zekâ dünyada yapılacak Büyük Sıfırlama’nın en büyük aracıdır. Üretim modeli, şekil değiştirecek. Sanayi, endüstri alanı dijitalleştirilip yapay zekâya entegre ediliyor.

Birinci Dünya Savaşı ile “birinci küresel reset” atıldı. İkinci küresel reset de savaştan sonra kurulacak Yeni Dünya Düzeni’ne özellikle ülke hazırlık yaptı. ABD ve Rusya. Bu yüzden savaştan sonra ekonomi ve teknoloji alanlarında zirvede oldular. Diğer ülkeler savaştan sağ çıkmaya odaklandılar.

Üçüncü Dünya Savaşı şu an yaşanıyor. Yani “üçüncü küresel reset” atılıyor. Pandemi, virüs, ve küresel kriz tüm bu savaşın bir parçasıdır. Bu savaşta şiddetlenecek. Savaştan sonra kurulacak olan Yeni Dünya düzenine dört beş gibi ülkeler hazırlık yaptı, yapıyor. Gerisi anı kurtarma peşindeler. Üçüncü küresel resetten sonra kurulacak Yeni Dünya Düzeni’ne teknoloji, ekonomi gibi alanlarda güçlü şekilde hazırlık yapan bu ülkeler hangileri! Çin, Rusya, Türkiye, Amerika. Şimdilik bunlar benim gördüklerim. Türkiye Yeni Dünya Düzeni’ne kaçırmamak için adımlarını ona göre atıyor, düzene karşı durmak yerine düzenin içinde güçlü şekilde var olmayı planlıyor. Yeni Sanayi Devrimi’ni kaçırmak istemiyor.

Yeni başlayan dördüncü süreçte ise sanal ve fiziksel sistemler entegre olarak kullanılacak, artık bu aşama akıllı makineler ve yapay zekâ devreye girecek.

Dördüncü Endüstri Devrimi ile beraber hayatımızda çok şeyler değişecek. Birbiri ile haberleşen akıllı makineler yakın gelecekte hayatımızda çok önemli bir yer tutacak!

Tarlalarda robotlar görev alacak. Küresel ölçekte birbiri ile haberleşen bu makineler doğru ürünü, doğru miktarda üreterek ve üstelik üretilen ürünlerine hormonlar ya da kimyasal kalıntıları olmasına da izin vermeyecek.

Askeri teknoloji ise tamamen değişecek ve çatışma alanlarında insan hayatı risk atılmayacak. Günümüzde insan yirmi beş yılda yetişir, ama robotlar belki bir saatte imal edilir. Çin bu konuda robotlardan oluşan ordu kurduğunu açıklandı. İnsanın yaşamayacağı ortamlarda robotlar faaliyetleri gösterebilir.

Akıllı silahlar, insansız hava araçları askerî teknolojiye hâkim olacak. Geriye kalan işleri akıllı makineler yapacak. Yapay zekâ, robot deyip geçmeyin. Büyük bir insanı kitlesini işsiz bırakacaklar.