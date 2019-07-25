Gamze Özçelik kimdir nereli ve kaç yaşında?

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile birçok ülkede yardıma muhtaç insanlara yardım götüren Gamze Özçelik şimdi de Kamerun'a gitti. Orada çocuklarla bir araya gelen Özçelik o anları Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımlarıyla ilgi çeken Gamze Özçelik kimdir sorusu merak ediliyor. Bir dönem ekranların sevilen yüzleri arasında yer alan Gamze Özçelik birçok dizide yer almıştır. Aynı zamanda sunuculuk ve modellik de yapmıştır. Peki, Gamze Özçelik kimdir?

Gamze Özçelik 26 Ağustos 1982, İstanbul doğumlu. Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999'da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçilmiş ama bir hayır defilesi dışında podyuma çıkmamış, oyunculuğa ağırlık vermiştir. Popstar isimli yarışma programında sunuculuk yapmıştır.

'Seni Seviyorum' isimli tiyatro oyununda oynadı. Arka Sokaklar isimli polisiye dizide Zeynep karakterini canlandırdı. Buzda Dans, Popstar, Türkstar gibi yarışma programlarının sunuculuğunu üstlendi ve birçok özel gecenin sunumunu yaptı. 19 Haziran 2008 tarihinde Uğur Pektaş ile Büyükada'da evlendi. Çift 2011 yılında boşandı.

FİLMOGRAFİ

Hırsız Var!, 2004

Eyvah Kızım Büyüdü, 1999

Cinler ve Periler, 2001

Tatlı Hayat, 2001

Serseri, 2003

Düşler ve Gerçekler, 2005

Savcının Karısı, 2005

Arka Sokaklar, 2006-2009,2011-2013

Canan, 2011

Fatih 2013

Böyle Bitmesin 2013 (Konuk Oyuncu 48 Bölüm)

Mehmetçik Kûtulamâre 2018

Seni Seviyorum, 2006