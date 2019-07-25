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Gamze Özçelik kimdir nereli ve kaç yaşında?

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile birçok ülkede yardıma muhtaç insanlara yardım götüren Gamze Özçelik şimdi de Kamerun'a gitti. Orada çocuklarla bir araya gelen Özçelik o anları Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımlarıyla ilgi çeken Gamze Özçelik kimdir sorusu merak ediliyor. Bir dönem ekranların sevilen yüzleri arasında yer alan Gamze Özçelik birçok dizide yer almıştır. Aynı zamanda sunuculuk ve modellik de yapmıştır. Peki, Gamze Özçelik kimdir?

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:53
Gamze Özçelik kimdir nereli ve kaç yaşında?

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile birçok ülkede yardıma muhtaç insanlara yardım götüren Gamze Özçelik şimdi de Kamerun'a gitti. Orada çocuklarla bir araya gelen Özçelik o anları Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımlarıyla ilgi çeken Gamze Özçelik kimdir sorusu merak ediliyor. Bir dönem ekranların sevilen yüzleri arasında yer alan Gamze Özçelik birçok dizide yer almıştır. Aynı zamanda sunuculuk ve modellik de yapmıştır. Peki, Gamze Özçelik kimdir?

Gamze Özçelik kimdir?

Gamze Özçelik 26 Ağustos 1982, İstanbul doğumlu. Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999'da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçilmiş ama bir hayır defilesi dışında podyuma çıkmamış, oyunculuğa ağırlık vermiştir. Popstar isimli yarışma programında sunuculuk yapmıştır.

'Seni Seviyorum' isimli tiyatro oyununda oynadı. Arka Sokaklar isimli polisiye dizide Zeynep karakterini canlandırdı. Buzda Dans, Popstar, Türkstar gibi yarışma programlarının sunuculuğunu üstlendi ve birçok özel gecenin sunumunu yaptı. 19 Haziran 2008 tarihinde Uğur Pektaş ile Büyükada'da evlendi. Çift 2011 yılında boşandı.

FİLMOGRAFİ

Hırsız Var!, 2004
Eyvah Kızım Büyüdü, 1999
Cinler ve Periler, 2001
Tatlı Hayat, 2001
Serseri, 2003
Düşler ve Gerçekler, 2005
Savcının Karısı, 2005
Arka Sokaklar, 2006-2009,2011-2013
Canan, 2011
Fatih 2013
Böyle Bitmesin 2013 (Konuk Oyuncu 48 Bölüm)
Mehmetçik Kûtulamâre 2018
Seni Seviyorum, 2006

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:53
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