Galatasaray'da Leroy Sane gelişmesi

Galatasaray'da tepkilerin odağında yer alan Leroy Sane, bu sezon 9 maçın sadece 4'ünde ilk 11'de yer aldı. 30 yaşındaki Alman futbolcu, sonradan oyuna girdiği karşılaşmalarda en fazla 32 dakika süre aldı.

LEROY SANE İLE DEVAM

Alman basını, sarı-kırmızılı ekipte gözden düşen Leroy Sane için alınan kararı duyurdu. Sky Sports De'nin haberine göre; Galatasaray, yıldız oyuncu ile devam edecek. Başkan Dursun Özbek'in, 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Sane'yi desteklediği ve performansının yükseleceğine inandığı belirtildi.

Galatasaray'da bu sezon gol ve asist katkısı veremeyen Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'ndaki yerini kaybetti. Deneyimli oyuncu, geçtiğimiz sezon 43 maçta 7 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.