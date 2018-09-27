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Galatasaray (GS) – FC Porto maçı ne zaman hangi kanalda ve saat kaçta?

Futbol severler UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında Galatasaray - Porto maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova’yı 3-0 yenen temsilcimiz Galatasaray, Portekiz temsilcisi Porto karşısında da sahadan galibiyetle ayrılmanın peşinde. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Porto maçı ne zaman? GS-Porto maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Galatasaray – Porto maçı hangi kanalda yayınlanacak?

27 Eylül 2018 Perşembe 18:35
Galatasaray (GS) – FC Porto maçı ne zaman hangi kanalda ve saat kaçta?

Futbol severler UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında Galatasaray - Porto maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor.  Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova’yı 3-0 yenen temsilcimiz Galatasaray, Portekiz temsilcisi Porto karşısında da sahadan galibiyetle ayrılmanın peşinde. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Porto maçı ne zaman? GS-Porto maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Galatasaray – Porto maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Lig'i Galatasaray - Porto maçı 3 Ekim 2018 Çarşamba günü Portekiz'de oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma, BeinSports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

beINSports Frekans Bilgileri

- Uydu: Türksat 4A

- Frekans: 12379

- Symbol Oranı: 30000

- FEC: 3/3

- Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

Galatasaray maç kadrosu

Fernando Muslera, Martin Linnes, Serdar Aziz, Yuto Nagatomo, Emre Akbaba, Fernando, Ryan Don , Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok

Porto maç kadrosu

Iker Casillas, Felipe, Eder Militao, Maxi Pereira, Alex Telles, Otavio, Hector Herrera, Yacine Brahimi, Danilo Pereira, Moussa Marega, Vincent Aboubakar

 

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 18:35
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