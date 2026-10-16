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Gündem Fransa’da liselilere silahlı provokasyon! İsrail bayrağıyla tehdit eden kadına hapis cezası!
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Fransa’da liselilere silahlı provokasyon! İsrail bayrağıyla tehdit eden kadına hapis cezası!

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Fransa’da liselilere silahlı provokasyon! İsrail bayrağıyla tehdit eden kadına hapis cezası!

Fransa'da liselilerin daha iyi eğitim koşulları talebiyle eylem yapan liselilere İsrail bayrağı sallayıp silah doğrultan kadın 8 ay ertelenmiş hapis cezası aldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Lyon kentinin 8. bölgesinde 8 Ekim'deki lise eylemleri sırasında 61 yaşındaki bir kadın, aralarında Filistin destekçilerinin de bulunduğu liseli eylemcilerin sokaktan geçtiği sırada evinin penceresinden İsrail bayrağı sallayarak onları provoke etti ve ardından eylemcilere silah doğrulttu.

 

Lyon'da mahkeme, söz konusu kadının yargılandığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme, kadın hakkında 8 ay ertelenmiş hapis cezası ile 5 yıl silah bulundurma ve taşıma yasağı getirilmesine hükmetti.

 

Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı eylemler bir aydır devam ediyor. Yer yer kefiye takan eylemcilerin bulunduğu gösterilerde, Filistin'e destek sloganları atılıyor.

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