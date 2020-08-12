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Dünya

Flaş iddia: Esed öldü! Rus uçakları Şam semalarında

Suriye diktatörü Beşşar Esed’in Şam’daki meclis binası önünde konuşma yaparken geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve öldüğü iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 20:16:00 -
Flaş iddia: Esed öldü! Rus uçakları Şam semalarında

ortadoguhaber.com'un haberine göre; Suriye diktatörü Beşşar Esed'in Şam’daki meclis binası önünde konuşma yaparken tansiyonunun düşmesi nedeniyle konuşmasını yarım bıraktığı ve Al Shamy hastanesine kaldırıldığı ileri sürüldü.

Ülkeden gelen son dakika haberlerine göre ise Suriye’de yüzbinlerce insanın katili Esed’in kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Son durumuyla ilgili net bir bilgiye ulaşılamazken Esed’in durumunun ağır olduğu ve ölmüş olabileceği iddia edildi.

Esed’in hastaneye kaldırılmasının ardından kardeşi Mahir Esed’in yanı sıra İran ve Rus büyükelçilerinin de hastaneye geldiği bildirildi. Esed’in öldüğü iddiaları üzerine Rus uçaklarının Şam semalarında uçuş gerçekleştirdiği ve rejime bağlı askerlerin sokaklarda tedbir almaya çalıştıkları öne sürüldü.

Suriye’deki yerel kaynaklardan gelen son dakika bilgilerine göre diktatör Beşşar Esed’in öldüğü ve kendi köyü olan Kardaha’da toprağa verilmek üzere cesedinin hastaneden alınacağı iddia edildi.

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Yorumlar

Ali

Gene bir filim cevriliyor gibi
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Vanlı

Gebermiştir inşallah.
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