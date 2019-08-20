Fırıldak Sebo İmamoğlu’nu fena şamarladı! ‘Başın hala dönüyor’

‘Fırıldak Sebo’ lakaplı Sabahattin Önkibar, İstanbul’daki sel faciası esnasında Bodrum’da tatil yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yönelik sert açıklamalarda bulundu. Önkibar’ dijital platformda yayınladığı bir videoda, ‘Ekrem İmamoğlu çok iyi başladığı seçim kampanyaları ve elde ettiği başarı sonrasında üzülerek söylüyorum patinaj yapmaya başladı. Ben Ekrem İmamoğlu’ndan ne siyasi ne ticari talepte bulunmadım bundan sonra da bulunmayacağım. Benim taleplerim Türkiye adınadır kendisinden. Ekrem İmamoğlu büyük bir şaşa ile geldi ve sanki o rüzgardan, havadan çıkamadı. Başı halen dönüyor gibi bir görüntü var’ ifadelerini kullandı.

‘Tatil hiç hoş olmadı!’

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’daki sel faciasında Bodrum’da tatil yapmasını eleştiren Fırıldak Sebo, ‘Hiç hoş olmadı. Bu Bodrum görüntüsü karizmasına çizik attı. Siz ne dediniz, ‘Ben genç adamım 24 saat çalışacağım’, bir kere gittiniz Bodrum dediniz, afet öncesinde tatile çıkmanız doğru olmadı. Kamuoyu sizi dükkanları boşaltırken görmek istiyordu. Önümüzdeki 3 4 sene tatil yapma hakkınız yok eğer cumhurbaşkanlığını hedefliyorsanız. Her şeyi biliyormuşsunuz görüntünüz var bu iyi değil’ dedi.

‘Size ülkücüler kazandırdı’

Ekrem İmamoğlu’nun HDP ile ilişkisine değinen Sabahattin Önkibar, ‘Meral Akşener’in izlediği yolu izlemelisiniz. Siz Kemal Kılıçdaroğlu gibi HDP’ye sürekli göz kırpamazsınız. Kırparsanız marjinal kesimin ismi olursunuz. Sizin çok iyi bir senkronize ile seçmene hitap etmeniz gerekiyor. HDP seçmenini göz ardı etmeyin ama onlarla da örtüşmeyin. Size İstanbul’u kazandıran ülkücülerdir’ dedi.

“HDP emperyal bir enstrümandır” diyen Fırıldak Sebo, ‘HDP kitlesi size göre oy vermez. ABD ne derse, Kandil ne derse, Demirtaş ne derse ona göre oy verir. Bunu İmamoğlu’na hatırlatmak istedim’ şeklinde konuştu.