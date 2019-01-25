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Fırat Altunmeşe kimdir nerelidir? Fırat Altunmeşe kimin oğlu

Türkücü İzzet Altınmeşe’nin oğlu olan oyuncu Fırat Altınmeşe, Kehribar, Vicdan, Kaçak Gelinler gibi filmlerde oynadı. Peki Fırat Altınmeşe kimdir? Fırat Altınmeşe nereli ve kaç yaşında?

25 Ocak 2019 Cuma 16:29
Fırat Altunmeşe kimdir nerelidir? Fırat Altunmeşe kimin oğlu

Türkücü İzzet Altınmeşe’nin oğlu olan oyuncu Fırat Altınmeşe, Kehribar, Vicdan, Kaçak Gelinler gibi filmlerde oynadı. Peki Fırat Altınmeşe kimdir? Fırat Altınmeşe nereli ve kaç yaşında? 

Fırat Altunmeşe, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Bir abisi, bir ablası vardır. Babası türkücü İzzet Altınmeşe'dir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun olmadan 2 sene sonunda bıraktı. İstanbul'da Craft oyunculuk atölyesinde 2 sene özel oyunculuk dersleri aldı.

2013 yılında başrollerini Timuçin Esen ve Ahu Türkpençe'nin paylaştığı "Vicdan" adlı dizide oynadı.

2014 yılında ise "Kaçak Gelinler" dizisinde başrollerini Açelya Topaloğlu, Selin Şekerci, Deniz Baysal, Furkan Andıç, Fırat Albayram ile paylaştı. Dizi`nin diğer oyuncuları Şenay Gürler, Ege Aydan, Fırat Altunmeşe, Cihan Yenici, Romina Özipekçi ve Tuğçe Kıltaç'tır.

2015 yılında önce "Gizli Ajanda" adıyla çekilen sonra "Hesapta Aşk" adıyla vizyona giren filmde Meriç Aral, Derya Şensoy, Fırat Altunmeşe, Burak Tozkoparan, Kutay Kalabalık, Yasin Çam, Özlem Çakar, Bennu Gerede, Burhan Öçal rol aldı. 2016 yılında senaryosunu Sinan Tuzcu'nun yazdığı "Kehribar" adlı dizide Gürkan Uygun, Berk Hakman, Umut Karadağ, Dolunay Soysert, Özge Özder, Hakan Boyav, Necip Memili, Ayça Varlıer ile birlikte rol almıştır.

 

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 16:29
  1. İstanbul
  2. Fırat Altunmeşe kimdir nerelidir?
  3. Fırat Altunmeşe kimin oğlu
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