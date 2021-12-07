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Aktüel Ferhat Tunç kimdir? Ferhat Tunç öldürüldü mü?
Aktüel

Ferhat Tunç kimdir? Ferhat Tunç öldürüldü mü?

Ferhat Tunç öldürüldü mü? Terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediliyor. İHA ve SİHA’ların gördüğü yerde indirdiği vatan haini teröristlerin bir bir leşleri seriliyor. Bakan Soylu’nun son dakika duyurusuna göre, PKK'nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu, Rubar (K) Ferhat Tunç'un turuncu torbaya konulduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 08:38:00 - 2021-12-07 08:43:03
Ferhat Tunç kimdir? Ferhat Tunç öldürüldü mü?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında, PKK'nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu, Rubar (K) Ferhat Tunç'un Emniyet Genel Müdürlüğü, İstihbarat, Havacılık ve PÖH ekiplerinin operasyonu ile ölü geçirildiğini bildirdi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde MİT,  Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda, 2 terör örgütü PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, teröristlerin, PKK/KCK'nın şehir yapılanması YPS mensupları "Gelhat" kod adlı Renas Ermeğan ve "Merhas" kod adlı Nevzat Durmuş olduğu tespit edildi.

 

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