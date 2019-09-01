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Fenerbahçe Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Trabzonspor maç özeti ve skoru

Fenerbahçe ile Trabzonspor Süper Lig’in 3. haftasında Kadıköy’de karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?

01 Eylül 2019 Pazar 21:47
Fenerbahçe Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Trabzonspor maç özeti ve skoru

Fenerbahçe ile Trabzonspor Süper Lig’in 3. haftasında Kadıköy’de karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor’u evinde konuk etti. İşte, Fenerbahçe Trabzonspor maçının tüm detayları…

MAÇ SONUCU: 1-1

Gol: Dk.17 Rodrigues / Dk.28 Ekuban

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada ceza yayı üzerindeki Kruse’un ara pasında ceza sahası içerisi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Muriqi’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’dan döndü. 

8. dakikada sağ taraftan Deniz’in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Tolga’nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’dan geri döndü.

13. dakikada Ozan’ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Deniz’in düzeltip yaptığı sert vuruşta kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 

17. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Kruse’un kale önündeki Rodrigues’e pasını verdi. Rodrigues’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

 28. dakikada sağ kanattan Avdijaj’ın içeri çevirdiği topa kale önünde Ekuban’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

31. dakikada Ekuban’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Advijaj’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay’a çarparak kornere gitti.

34. dakikada Zanka’nın arkaya sektirdiği topla buluşan Nwakaeme’nin ceza sahası içerisine sol taraftan girerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

43. dakikada sol tarafta Kruse’u, Muriqi ile verkaç yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Kruse’un dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti. 

45+1. dakikada Tolga’nın ara pasında ceza sahası içinde Rodrigues, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Uğurcan’ı geçen Rodrigues’in boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

48. dakikada Kruse’un ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Muriqi’nin bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

50. dakikada Pererira’nın uzun pasında Sosa kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sosa’nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay oyun alanına tokatladı.

53. dakikada sağ çaprazdan Tolga’nın içeri çevirdiği topa kale önünde Kruse’un kafa vuruşunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

72. dakikada sol kanatta topla buluşan Nwakaeme’nin rakiplerini geçerek ceza sahası içerisine girdi. Nwakaeme’nin dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay’a çarparak kornere gitti.

88. dakikada ceza yayı önünde topu önünde bulan Yusuf Sarı’nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay’da kaldı.

Fenerbahçe - Trabzonspor 

 

Stat: Ülker 

Hakemler: Fırat Aydınus , Alkes Taşçıoğlu , Erdem Bayık 

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz (Zajc dk. 69), Rodrigues (Ferdi dk. 73), Max Kruse (Mevlüt dk. 83), Muriç

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak (Yusuf Sarı dk. 71), Sosa, Avdijaj (Doğan dk. 46), Nwakaeme, Ekuban, Sörloth (Koray dk. 82)

Goller: Rodrigues (dk. 17) (Fenerbahçe), Ekuban (dk. 28) (Trabzonspor)

Sarı kartlar:Sosa, Nwakaeme, Uğurcan (Trabzonspor), Dirar (Fenerbahçe)

 

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 23:58
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