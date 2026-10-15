Fenerbahçe efsanesi 6-0'lık yenilgiyi affetmedi' Ağzına geleni söyledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 6-0'lık ağır bir mağlubiyetle ayrıldı.

Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından Tivibu Spor ekranlarında yaptığı değerlendirmelerde Fenerbahçeli futbolcuları sert sözlerle eleştirdi.

Sarı-lacivertli takımın sahada mücadele ortaya koyamadığını belirten Uygun, şu ifadeleri kullandı:

'KORKÇA VİCDANSIZCA VE RUHSUZCA...'

"Biz oyunculara 'Üzerinizdeki ölü toprağını ve esaretinizi kırın, cesaretinizle sahaya çıkıp tarih yazın' dediğimiz yerde, maalesef Fenerbahçe ağır bir rezaletle ve sahadan silinerek ülkeye geri dönüyor.

Sahada takım halinde en ufak bir mücadelen, ortaya koyduğun tek bir onurlu kavgan bile yok! Oynamayın kardeşim o zaman, çıkmayın o kutsal formayla sahaya! Korkaklar işte böyle her gün bin kez ölür. Sen sahaya çıkıp korkakça, vicdansızca ve ruhsuz oynarsan, adamlar da çıkar böyle acımasızca keserler cezanı!"