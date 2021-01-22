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Yaşam Evde salep nasıl yapılır? Salep yapmanın püf noktası nelerdir?
Yaşam

Evde salep nasıl yapılır? Salep yapmanın püf noktası nelerdir?

Kışın gelmesiyle sıcak içeceklere ilgi yoğunlaştı. Kışın vazgeçilmez içeceklerinden biri de salep. Evde salep yapmak için gerekli listeyi sizin için yaptık.İşte meraklıları için evde kolay salep hazırlamanın yolları.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 15:49:00 -
Evde salep nasıl yapılır? Salep yapmanın püf noktası nelerdir?

Evde salep yapmak için hangi malzemeler gereklidir?

2 kişilik salep keyfi için aşağıdaki malzemeler yeterlidir.

2 su bardağı dolusu süt

2 çay kaşığı silme saf salep

2 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı silme tarçın

Evde salep nasıl yapılır? Salep yapmanın püf noktası nelerdir?

Sütü cezveye koyun. Üstüne saf salepi ekleyip karıştırın. Üstüne şeker ilave edin, karıştırmaya devam edin.

Hafif kaynamaya başladığında tarçın ilave edin ve karıştırın.

Bir taşım kaynadığında ocağın altını kapatın. Fincanlara servis edin ve üstüne tarçın serpin. Afiyet olsun. 5 dakika pişirmeniz yeterlidir.

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