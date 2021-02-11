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Kadın - Aile Evde doğal patates cipsi yapımı | Fırında patates cipsi tarifi
Kadın - Aile

Evde doğal patates cipsi yapımı | Fırında patates cipsi tarifi

Lezzetli atıştırmalıklardan olan patates cipsileri uzmanlar hazır ve paket gıdalardan uzak durmayı tavsiye ettiklerinden dolayı evde hazırlamak daha sağlıklı oluyor. Peki evde doğal patates cipsi yapımı nasıl olur? Fırında patates cipsi tarifi nasıl? İşte evde patates cipsi yapımı tarifi…

Yeniakit Publisher
2021-02-11 01:01:00 -
Evde doğal patates cipsi yapımı | Fırında patates cipsi tarifi

Hazır ve paket patates cipsi almak yerine evde emin eller tarafından hazırlanan patates cipsilerin daha sağlıklı olacağı hepimizce malum. Peki evde patates cipsi nasıl yapılır? Fırında patates cipsi tarifi nasıl?

Evde patates cipsi yapımı

Malzemeler:

- 3 adet patates

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı kekik

- 1 çay kaşığı karabiber

- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Hazırlanış:

- Patateslerin kabuklarını güzelce soyun ve iyice temizlenene kadar yıkayın.

- Bıçakla veya herhangi bir aparatla patatesleri ince olarak istediğiniz şekilde dilimleyin.

- Bir kaseye soğuk su koyun ve içine patatesleri yerleştirin. Nişastasını suya bırakması için beklemeye alın.

- Bu sırada başka bir kabın içine zeytinyağını dökün ve diğer baharatları ekleyerek karıştırın.

- Yaklaşık 5 dakika beklettiğiniz patates dilimlerinizi süzün ve kurulayın.

- Daha sonrasında patates ile sosu güzelce harmanlayın.

- Önceden 200 derecede ısıtmış olduğunuz fırına, altına yağlı kağıt sererek patates dilimlerini dizdiğiniz tepsiyi sürün. Yarım saat sonra fırından çıkartarak afiyetle yiyebilirsiniz.

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