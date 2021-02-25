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Kadın - Aile Etli patates yemeği tarifi | Sulu yemek tarifleri
Kadın - Aile

Etli patates yemeği tarifi | Sulu yemek tarifleri

Patates yemeği nasıl yapılır? Akşam yemeği için leziz bir patates yemeği hazırlamak isteyenler denenmiş, tam kıvamında tarifleri araştırıyor. Peki, etli patates nasıl yapılır? Etli patates tarifi

Yeniakit Publisher
2021-02-25 16:13:00 -
Etli patates yemeği tarifi | Sulu yemek tarifleri

Etli patates yemeği yapılışı | ‘Bugün ne pişirsem?’ sorusuna cevap arıyorsanız şahane bir menü ile karşınızdayız. Yayla çorbası, etli patates yemeği, tereyağlı pirinç pilavı ve salata hazırlayabilirsiniz. Peki, etli patates yemeği nasıl yapılıyor?

Etli patates yemeği tarifi

Malzemeler:

  • 2 adet patates
  • 1 adet soğan
  • 1 adet havuç
  • 400 gram dana eti
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 2,5 su bardağı su
  • Zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber

Etli patates yemeği nasıl yapılır?

Öncelikle patates ve havucu doğrayın. Ardından soğanı rendeleyin.

Bir tencereye yağ koyun ve etleri mühürleyin.

Ardından soğanı ekleyip sotelemeyi sürdürün.

Havuçları ve patatesleri tencereye alın.

Sebzelerin rengi değişince salçayı ekleyin.

Son olarak baharat ve sıcak suyu ilave edip yemeği pişmeye bırakın.

Yemeğinizi orta ısıda kontrol ederek pişirin. Yemeğin suyu azalınca sıcak su ilave edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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