Et ve Süt Kurumu et fiyatları ne kadar? Et ve Süt Kurumu kuzu eti kaçtan satılıyor?

Et ve Süt Kurumu indirimli et satışları ne zaman başlayacak? Son dakika haberine göre Et ve Süt Kurumu’ndan kuzu etine ilişkin indir müjdesi geldi. Peki Et ve Süt Kurumu et fiyatları ne kadar? Et ve Süt Kurumu kuzu eti kaçtan satılıyor? İşte Et ve Süt Kurumu güncel fiyatları: