Et ve Süt Kurumu et fiyatları ne kadar? Et ve Süt Kurumu kuzu eti kaçtan satılıyor?

Et ve Süt Kurumu, kuzu eti fiyatına yüzde 25'lik bir indirim yapacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız" açıklamasını yaptı. Bakan Kirişçi, "Kış aylarına girerken meyve sebze fiyatlarındaki artışı önlemek adına sera üretim alanlarımızı artırmak istiyoruz." dedi.

Et ve Süt Kurumu indirimli et satışları ne zaman başlayacak?

Et ve Süt Kurumu mağazalarında satılan koyun, kuzu, toklu etinde yüzde 25'e varan indirimli satışlar 5 Ağustos 2022 Cuma gününden itibaren başlayacak. Fiyatlarda yapılan indirimle kuzu etinin daha fazla tüketiciye ulaştırılması hedefleniyor. ESK’nın indirimli kuzu koyun eti kampanyasına göre, gövde kuzu 129,75 liradan %25 indirimle 98 liraya, kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak.

Et ve Süt Kurumu güncel fiyatları